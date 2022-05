Il Club, di Takis Würger

Si intitola Il Club, ed è il romanzo di Takis Würger portato in libreria da Keller editore nel corso del 2021. La traduzione è di Giovanna Ianeselli.

Premiato dalla critica e dal pubblico, Il Club è stato candidato al premio Aspekte, ha vinto il premio Lit.COLOGNE ed è entrato nella cinquina dei titoli dell’anno votata dai librai tedeschi.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Takis Würger – Il Club

Hans Stichler è soltanto un ragazzo, ma la vita lo ha già messo alla prova. Da bambino viene maltrattato dai compagni di scuola, finché il padre non gli regala un paio di guantoni. Grazie alla boxe Hans impara a reagire ai soprusi.

Rimasto precocemente orfano, cresce solo e senza amici in un collegio di Gesuiti, dove trascorre il suo tempo libero leggendo e allenandosi di nascosto.

Un giorno però riceve una lettera che può cambiargli la vita: sua zia, che insegna Storia dell’arte a Cambridge, gli offre una borsa di studio per frequentare la prestigiosa università.

In cambio Hans dovrà aiutarla a far luce su un crimine spregevole che vede coinvolti l’elitario Pitt Club e i rampolli dell’alta borghesia d’oltre Manica. Sarà a sua volta costretto a macchiarsi di un delitto per ottenere giustizia? O prevarranno la legge del Club e il suo desiderio di appartenenza?

Takis Würger ci regala un thriller d’esordio fresco e avvincente dalle ambientazioni inusuali, eppure molto attuale, che è anche una riflessione sui temi del potere, della violenza, del rapporto tra uomo e donna e soprattutto della vendetta.

L’autore

Takis Würger, nato nel 1985, ha scritto per «Der Spiegel» dall’Afghanistan, dalla Libia e dall’Iraq. Per i suoi reportage ha ottenuto vari riconoscimenti tra cui il German Reporter Award e il cnn Journalist Award. All’età di 28 anni si è trasferito a Cambridge, in Inghilterra, per studiare Storia delle idee, dove ha anche combattuto come peso massimo per il Cambridge University Amateur Boxing Club. Il suo romanzo d’esordio Il Club è stato selezionato per il Premio letterario Aspekte, ha ricevuto il premio Lit.cologne ed è entrato nella cinquina dei titoli dell’anno votata dai librai tedeschi. Il suo secondo romanzo, Stella, è uscito in Italia per Feltrinelli.