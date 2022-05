Nadia Terranova – Trema la notte

Nadia Terranova torna in libreria con un romanzo che attinge dalla Storia: Trema la notte (Einaudi). Un destino atroce che lega due personaggi nel corso di uno degli eventi più tragici che l’Italia abbia vissuto.

Il 28 dicembre del 1908, infatti, tra Reggio Calabria e Messina si scatena il più grande terremoto mai avvenuto in Europa. Trema la notte racconta quella vicenda attraverso gli occhi e le storie di Barbara e Nicola.

La trama

«C’è qualcosa di più forte del dolore, ed è l’abitudine». Lo sa bene l’undicenne Nicola, che passa ogni notte in cantina legato a un catafalco, e sogna di scappare da una madre vessatoria, la moglie del più grande produttore di bergamotto della Calabria.

Dall’altra parte del mare, Barbara, arrivata in treno a Messina per assistere all’Aida, progetta, con tutta la ribellione dei suoi vent’anni, una fuga dal padre, che vuole farle sposare un uomo di cui non è innamorata. I loro desideri di libertà saranno esauditi, ma a un prezzo altissimo.

La terra trema, e il mondo di Barbara e quello di Nicola si sbriciolano, letteralmente. Adesso che hanno perso tutto, entrambi rimpiangono la loro vecchia prigione. Adesso che sono soli, non possono che aggirarsi indifesi tra le rovine, in mezzo agli altri superstiti, finché il destino non li fa incontrare: per pochi istanti, ma così violenti che resteranno indelebili. In un modo primordiale, precosciente, i due saranno uniti per sempre.

Trema la notte – La recensione

Così, di colpo, Nadia Terranova ci apre le porte del passato e con la sua scrittura lucida, sensibile e magnetica attinge dalla storia del suo stretto dove tanti anni fa arrivarono morte e distruzione. Quel lembo di mare tra Messina e Reggio Calabria è un luogo mitico, quasi magico, che questa volta ci mostra il suo lato doloroso.

Trema la notte racconta di un evento naturale catastrofico che ha strappato alla vita tante persone. Ma in quel dramma esteso, quasi universale, Nadia Terranova si sofferma sulla storia di una ragazza e di un bambino, a cui in poco tempo viene portato via tutto. Ecco quindi che questo libro alterna il generale al particolare, il pubblico al privato, la ribalta all’intimità più assoluta.

Eppure questo romanzo è anche una storia di infinite e inattese possibilità. Perché sopra le macerie i due protagonisti scopriranno di poter erigere qualcosa di nuovo, simile a quell’esistenza che hanno sempre sognato. Magari un po’ sghemba e zoppicante, ma che si avvicina al desiderio e all’idea di amore che covavano dentro di loro.

Funziona così con ogni tragedia: vengono distrutte case, vite, sogni e speranze, e al tempo stesso emergono volti e umanità nuove, storie da ricordare e da raccontare, umane, semplici, resilienti e bisognose di vita.