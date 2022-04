Nella terra dei peschi in fiore, di Melissa Fu

Si intitola Nella terra dei peschi in fiore ed è il libro di Melissa Fu portato in libreria da Nord nel corso del 2021. Un esordio che ha lasciato il segno.

Tre generazioni e due continenti sono il palcoscenico su cui prende vita Nella terra dei peschi in fiore, che non solo racconta in modo unico e indimenticabile la tormentata e dolorosa storia della Cina moderna, ma soprattutto celebra il potere dei legami familiari nel percorso per costruirsi un futuro migliore e trovare il proprio posto nel mondo.

Nella terra dei peschi in fiore – Melissa Fu

Cina, 1938. La guerra contro i giapponesi le ha già strappato il marito, e adesso minaccia di toglierle tutto. Con la città in fiamme, Meilin capisce di non avere scelta: per salvare Renshu, suo figlio di quattro anni, deve scappare da Changsha e abbandonare il negozio di antichità di famiglia.

È l’inizio di una fuga che sembra non avere mai fine, fatta di marce sfiancanti nelle campagne contese da comunisti e nazionalisti – dove anche un semplice gesto di pietà può portare alla morte –, e tentativi di crearsi una nuova vita nelle città martoriate dai bombardamenti. Come unico ricordo e legame con tutto ciò che hanno perduto, un prezioso rotolo di seta su cui sono illustrate fiabe e leggende tradizionali cinesi.

Ed è grazie a quel rotolo che madre e figlio sopravvivranno. Prima con la forza delle storie raffigurate, che Meilin racconta a Renshu nei momenti più duri per infondergli speranza e fiducia nel futuro, e poi come moneta di scambio per ottenere due biglietti per Taiwan.

Ma quelle storie saranno il filo che continuerà a unirli ancora tanti anni dopo, quando Renshu, ormai cittadino americano, troverà finalmente il coraggio di condividere con la figlia il proprio passato e la storia della loro famiglia.

L’autrice

Melissa Fu è cresciuta in New Mexico, ma ha vissuto in Texas, Colorado, New York, Ohio e Washington. Dopo gli studi in fisica e letteratura inglese, ha lavorato per anni come insegnante e consulente scolastica. Attualmente abita vicino a Cambridge, nel Regno Unito, con il marito e i figli. Nella terra dei peschi in fiore è il suo romanzo d’esordio ed è ispirato alla vera storia della sua famiglia.