Una strada per Marta – Maria Inversi

Maria Inversi è scrittrice e regista di teatro, e con il suo ultimo romanzo, Una strada per Marta, mette in scena una storia intima che segue le vicende di una giovane donna in crisi personale.

Il libro, pubblicato da Castelvecchi nel gennaio del 2022, parla di passione, di desiderio di cambiare. Una strada per Marta, insomma, lascia spazio a quelle sterzate decise che solo la vita con il suo scorrere sa dare.

La trama

Lory ha ormai perso fiducia nel suo ragazzo e negli uomini in generale; è scostante perché nel pieno del suo desiderio di diventare scrittrice, è ossessionata da una storia del passato forse raccontatale, forse trovata da lei stessa in qualche archivio, così a volte si distrae e trascura Alberto, che lei ritiene essere uomo meraviglioso.

Durante il viaggio che intraprendono da Roma a Torino, Lory e Alberto si separeranno, e questa volta sembra per sempre. Lei si nega al cellulare, mentre un quaderno dopo l’altro continua a scrivere la sua storia.

Una strada per Marta – La recensione

Maria Inversi ha il pregio di creare una storia sulla base della quotidianità, quella di una giovane coppia che vive un momento di crisi. Lory soprattutto è in una fase di deciso cambiamento, perché la sua passione per la scrittura si sta tramutando in qualcosa di più.

Una strada per Marta si muove quindi su due binari ben precisi: la letteratura (il desiderio di Lory di diventare una scrittrice) e il rapporto di coppia. Uno mette in crisi l’altro. In un momento particolare della sua vita, la ragazza deve quindi fare una scelta: seguire l’uomo che ha al fianco o mollare tutto per dedicarsi alla sua passione, al desiderio di portare a termine una storia che torna dal passato?

Sarà un viaggio a farla decidere, a mescolare le carte. Un viaggio di amore e di conoscenza che si intreccia alla storia, quella tra gli anni ’50 e ’70 e di Torino, quella delle fabbriche e quella di una famiglia di migranti che pagherà un prezzo amaro per la voglia di ignoto che ha la gioventù.

Ecco che Una strada per Marta diventa quindi anche un romanzo sulla crescita personale, sulla formazione di un’identità nuova e su nuove possibilità di vita.