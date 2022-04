Città in fiamme – Don Winslow

Don Winslow torna in libreria (in Italia per Harper Collins) con un nuovo romanzo dal titolo Città in fiamme. Un’opera dura e schietta che riafferma ancora una volta lo stile unico di questo scrittore.

Il maestro del crime, con Città in fiamme, firma infatti il primo capitolo di una nuova trilogia. A questo romanzo faranno infatti seguito Città di sogni e Città in cenere.

La trama

Due imperi criminali si spartiscono il controllo del New England. Finché una bellissima Elena di Troia dei giorni nostri non si mette in mezzo tra irlandesi e italiani, scatenando una guerra che li spingerà a uccidersi a vicenda, distruggerà un’alleanza e metterà a ferro e fuoco l’intera città.

Se potesse scegliere, Danny Ryan vorrebbe una vita senza crimine e un posto al sole tutto per sé.

Ma quando quel sanguinoso conflitto si inasprisce, mettendo i fratelli l’uno contro l’altro, la conta dei morti sale vertiginosamente e lui si ritrova costretto a mettere da parte i suoi desideri e a prendere una decisione che cambierà per sempre la sua esistenza: per salvare gli amici a cui è legato da sempre e la famiglia che ha giurato di proteggere assume il comando, diventa uno stratega spietato, l’eroe di un gioco insidioso in cui chi vince vive e chi perde muore.

E forgerà una dinastia che dalle strade polverose di Providence arriverà fino agli studios di Hollywood e agli scintillanti casinò di Las Vegas.

Città in fiamme – La recensione

Stephen King ha definito Don Winslow “uno dei più grandi narratori americani di sempre”. E Città in fiamme lo dimostra ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno. Una storia epica, che si ispira ad Omero e alle opere classiche dell’Iliade e dell’Odissea.

Tutto però in questa narrazione viene riportato alla modernità, all’epoca contemporanea. Il libro è diviso in capitoli che segnano lo scorrere del tempo, con salti tra presente e passato che abbracciano quindi più generazioni.

Città in fiamme racchiude tutti i grandi temi e gli elementi tipici dello stile e della letteratura di Don Winslow: la lealtà, il tradimento, l’onore. Ma anche una grande capacità di scavare nell’animo umano attraverso eventi e circostanze al limite del gestibile, oltre la capacità di resistenza. I personaggi sono quindi figure sull’orlo del cambiamento, personificano sentimenti estremi, mai neutri o neutrali.

Don Winslow si muove quindi, come sempre, intrecciando storie personali con quelle dei gruppi o delle fazioni a cui appartengono i protagonisti, e il lettore è costretto a prendere parte, ad essere fazioso, ad innamorarsi o ad odiare, narrativamente parlando, qualcuno dei personaggi, tutti caratterizzati da un segno, da una cicatrice, da un evento fatale.

E mentre il mondo va a rotoli e la situazione precipita, ecco che arriva un nuovo elemento a portare scompiglio, a far saltare l’equilibrio, che di per sé sarebbe comunque stato effimero. Proprio questa è la sensazione che si ha leggendo Città in fiamme: la frangibilità di ogni cosa e di ogni essere umano. Una precarietà con cui tutti, prima o poi, devono fare i conti.