Tempo al tempo, di Gianluca Caporaso

Gianluca Caporaso è l’autore del volume Tempo al tempo, uscito lo scorso anno per Salani. Nel libro illustrazioni di Francesca Cosanti.

Tempo al tempo è un gioco di rime che inneggia al tempo, agli addii e ai nuovi inizi, in quell’incredibile danza che è la vita.

Gianluca Caporaso – Tempo al tempo

Una raccolta di rime ispirate, dove ogni tempo che ci ritroviamo ad attraversare, che sia quello di un’attesa o di uno stupore o perfino di una fine, si rivela per quello che è.

Una straordinaria occasione per permettere a tutti (bambini e non) di non avere paura di abitare fino in fondo ogni momento, perché solo così correremo il rischio di poter chiamare davvero nostri la vita che facciamo e il futuro che ci aspetta.

L’autore

Gianluca Caporaso scrive storie e le racconta. Storie sue e storie di ogni provenienza, passate di bocca in bocca fino a oggi. È un lettore e un narratore, una persona che prova ad accendere fuochi di parole per radunare persone, trovare ragioni per camminare insieme, tessere trame di comunità.

In gita per ogni luogo d’Italia, conduce laboratori di scrittura fantastica per bambini, educatori, genitori e organizza eventi di promozione della lettura e della narrazione. Nel settembre 2017 ha ideato a Potenza il festival La città delle infanzie. www.gianlucacaporaso.it