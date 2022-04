Simone Massi e il suo Libro di disegni

Nel corso del 2021 la casa editrice minimum fax ha portato in libreria il volume Libro di disegni. L’autore è Simone Massi, che per la casa editrice romana aveva già pubblicato Nuvole e mani.

All’interno del volume di Simone Massi ci sono i contributi di Andrea Bajani, Dario Brunori, Ascanio Celestini, Mimmo Cuticchio, Nino De Vita, Giuliano Dottori, Daniele Gaglianone, Amos Gitai, Roberto Herlitzka, Carl Honoré, Yvon Le Men, Neri Marcorè, Valerio Mastandrea, Marco Paolini, Umberto Piersanti, Marino Severini, Gino Strada, Wim Wenders, Emily Jane White, Massimo Zamboni.

Simone Massi – Libro di disegni

Dalla prefazione di Goffredo Fofi: Massi sa attirarci in un cerchio di avvenimenti apparentemente normali, che sono esperienze comuni a una storia che è più di ieri che di oggi (il mondo contadino fino agli anni del boom e oltre, e il mondo contadino, oggi, altrove che da noi), e che sfocia in una crescita, nell’ingresso nella Società e nella Storia, con le maiuscole; in un’adolescenza e infine in una “adultità” che non è ancora maturità, ma che è tuttavia il passaggio destinato e fondamentale, che è mutazione e movimento dentro un ingresso attivo nel mondo.

Che è conoscenza, che è responsabilità. L’infanzia, quell’infanzia, l’infanzia di un tempo e di un ordine che non ci sono più, e di un tempo che sembrava eterno. Finiva l’infanzia, e la messa a morte del maiale era l’annuncio, il grave annuncio, della fine di ognuno, il segno di una violenza che si presentava ai figli degli uomini come ineluttabile.

Il segno di una vita offesa, con il sentimento di una minaccia e di una insicurezza che ne derivano, e che hanno correlati il risentimento verso il destino, verso un destino che è di uno e di tutti.

L’autore

Simone Massi nasce a Pergola (Pesaro-Urbino) nel maggio 1970. Ex-operaio, di origine contadina, ha studiato Cinema di Animazione alla Scuola d’Arte di Urbino. Animatore indipendente, ha ideato e realizzato (da solo e interamente a mano) una decina di piccoli film di animazione che sono stati mostrati in 60 Paesi e hanno raccolto oltre 200 premi.