Promemoria: come creare l’archivio dei ricordi

Si intitola Promemoria. Come creare l’archivio dei propri ricordi, ed è un volume di Andrea Montorio. Il libro è uscito in libreria nel corso del 2021 per add editore.

Attraverso nove capitoli narrativi, completati da esercizi semplici e pratici, andremo in cerca dell’ingrediente che sa trasformare la memoria in qualcosa di vivo e di pulsante. Scopriremo che ogni cosa ha il suo posto: se quello naturale per un cappello è una testa e quello di un tesoro una cassaforte, il posto delle “cose che hanno una storia” è sempre l’archivio. Promemoria ci insegna come possiamo costruirne uno su misura per noi.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Promemoria – Andrea Montorio

Chi non vorrebbe conoscere il segreto per conservare i ricordi, dagli oggetti cui siamo affezionati ai momenti più importanti della nostra vita? Chi non vorrebbe ritrovare facilmente un’emozione racchiusa nella lettera che ci ha fatto innamorare, o impressa nel biglietto di un concerto indimenticabile?

Non è solo una questione di ordine, ma di metodo e dimestichezza con le pratiche che, da sempre, si applicano al mondo degli archivi di aziende, famiglie, istituzioni.

Andrea Montorio, che con il suo lavoro ha contribuito a ridefinire l’immagine degli archivi in Italia, ci guida a riflettere sul senso del ricordare, sul concetto di memoria personale e sulla necessità di tramandare, ai nostri figli e a chi verrà dopo, quello che desideriamo rimanga di noi.

Ci parla di come farlo, ma soprattutto del perché farlo, della bellezza di raccontarci e della forma in cui gli altri ci potranno leggere.

L’autore

Andrea Montorio, nato nel 1974, è co-fondatore di Promemoria Group, la prima realtà italiana specializzata nel recuperare, proteggere e valorizzare la memoria storica di grandi aziende, istituzioni culturali e collezioni private. È uno dei creatori del festival “Archivissima” e della “Notte degli Archivi” ed è editore del magazine “Archivio”.