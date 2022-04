Nel corso del 2021 La Nave di Teseo ha portato in libreria Adania Shibli e il suo Un dettaglio minore. La traduzione è di Monica Ruocco.

Il libro di Adania Shibli è stato selezionato tra i finalisti all’International Booker Prize 2021, già finalista al National Book Award 2020. Da una delle più importanti voci odierne della letteratura araba, un’opera intensa e abbacinante. Due storie che si sovrappongono e, che in trasparenza, riverberano l’una sull’altra rendendo chiaro, una volta di più, che il nostro presente non può prescindere da ciò che è accaduto.

Adania Shibli – Un dettaglio minore

Una giovane donna palestinese legge un lungo articolo sullo stupro e l’omicidio di una ragazza beduina sepolta nella sabbia, e si lascia ossessionare dal caso per via di un «dettaglio minore»: il fatto è avvenuto il giorno del suo compleanno, venticinque anni prima della sua nascita, quando un plotone di soldati israeliani venne incaricato di sorvegliare il confine con l’Egitto durante la guerra arabo-israeliana del 1948.

La donna si mette sulle tracce di questo evento, cercando di ricostruire l’accaduto. Ma questa operazione della memoria e di recupero della storia viene ostacolata dalle contingenze politiche e dall’infinita burocrazia del confine: ci sono checkpoint, divieti di passaggio, e i luoghi in cui sono avvenuti i fatti si sono disgregati nel corso del tempo, per via dei vari processi di occupazione e dislocazione dei villaggi palestinesi.

Che fine fanno i «dettagli minori» quando il paesaggio cambia in maniera così arbitraria e repentina durante gli avvicendamenti del potere?

L’autrice

Adania Shibli è nata nel 1974 in Palestina. È autrice di romanzi, racconti, opere teatrali, saggi. Nel 2001 e 2003 le è stato conferito il premio Qattan Young Writer’s Award-Palestine. Il suo romanzo Masās (Dār al-Ādāb, 2002), è stato tradotto in italiano con il titolo Sensi (2007), seguito dalla raccolta di racconti brevi Pallidi segni di quiete (2014). Il suo romanzo qui tradotto, Tafsīl thānawī (Dār al-Ādāb, 2002), è stato finalista al National Book Award 2020 e all’International Booker Prize 2021. Adania Shibli è anche impegnata nella ricerca accademica e nell’insegnamento.