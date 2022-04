Snowpiercer 3: verso il Nuovo Eden

Prosegue senza tregua l’avventura del treno in moto perpetuo in un pianeta ricoperto dal ghiaccio. Snowpiercer 3 è da poco terminata su Netflix con la sua decima puntata ed un finale a sorpresa (ma non troppo).

Il pubblico viene immerso completamente nel gelo della terra, sopra al quale viaggiano i passeggeri. Vecchie e nuove battaglie animano le puntate di Snowpiercer 3, che guarda al futuro e ad una nuova vita.

La trama

Nel finale della seconda stagione Layton e Ruth sono stati esiliati nella Big Alice. I due ideano un piano per riuscire a riprendere il controllo dell’intero Snowpiercer.

Riescono a fare ritorno a bordo grazie all’aiuto di Javier e Alexandra, riunendo i propri sostenitori. Josie, intanto, distrugge il vagone Acquario, separando i vagoni di testa dagli altri 1023. Nella terza stagione vediamo Layton e il suo gruppo al comando di un piccolo treno pirata.

Questo è composto da soli 10 vagoni- Sono impegnati alla ricerca di Melanie e un luogo dalle temperature più miti, dove poter ridare il via alla civiltà. A bordo dello Snowpiercer, invece, Mr. Wilford consolida il suo potere, in attesa del ritorno di Layton.

Quando il fondaio sarà tornato sul treno principale riacquisterà il potere; sarà qui che entrerà in gioco Asha, che tramite la sua storia innescherà il sogno del Nuovo Eden. Il treno è così lanciato verso una nuova vita, ma il clamoroso ritorno di Melanie porterà nuove sfide e nuove battaglie da affrontare. Come

si concluderà la vicenda? Un finale inatteso (ma non troppo) sarà l’inizio di una fase nuova per tutti.

Snowpiercer 3 – La recensione

Snowpiercer 3 prosegue sul tracciato iniziato con le prime due stagioni, con una lotta di classe che ormai si è stabilizzata e che diventa faticoso mantenimento di un nuovo ordine sociale democratico. Il tutto si svolge all’interno di un treno, che pian piano sta cadendo a pezzi, si sgretola proprio come si

sgretolano le persone.

Il piano umano è infatti una delle tante componenti di questa serie tv, che lo ricordiamo trae spunto da un famoso film. Assistiamo perciò ancora al rimodellarsi dei rapporti, degli amori, delle emozioni e soprattutto dei conflitti, in un sali e scendi di tensione e di ambiguità che porterà poi alla soluzione

finale.

Il sogno di Snowpiercer 3, l’argomento attorno al quale ruotano le 10 puntate, è l’inizio di una nuova vita nel Nuovo Eden. Per arrivarci ci vorranno bugie, menzogne, atti di fede e le solite battaglie. Il ritorno di Melanie, inizialmente visto come il grande apice positivo dell’avventura, è invece un nuovo punto di rottura, che porterà a situazioni inaspettate. ma anche qui vincerà il buon senso, la diplomazia, il compromesso.

In un momento storico in cui assistiamo a guerre, conflitti tra popoli e nazioni, dibattiti infiniti sul nuovo ordine mondiale, ecco che l’ultima puntata regala uno sguardo di speranza anche se utopistico. Una soluzione, un nuovo modo di vedere le cose.