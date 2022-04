Si intitola Per farla finita con se stessi. Antimanuale di crescita personale ed è il volume di Laurent de Sutter portato in libreria da Tlon.

Il filosofo belga Laurent de Sutter, una delle voci di riferimento del pensiero critico europeo degli ultimi anni, propone una nuova soluzione a queste domande nel suo ultimo saggio, Per farla finita con se stessi.

Laurent De Sutter – Per farla finita con se stessi

Prenditi cura di te! Migliorati! Accetta te stesso! Questi imperativi gravano costantemente su ognuno di noi. Dai manuali di crescita personale ai documenti d’identità, dalla vita sociale alle relazioni intime, siamo sempre chiamati a essere noi stessi. Ma da dove viene quest’ossessione di essere qualcuno? E soprattutto: cosa ci rivela sull’ordine del mondo in cui viviamo?

Con tanta grazia quanto rigore scientifico de Sutter allestisce, a metà strada tra il saggio e il pamphlet, il suo provocatorio “Antimanuale di crescita personale”: Per farla finita con se stessi ripercorre la storia del concetto di persona e ci porta a domandarci se l’individualismo che regge le nostre vite occidentali non conduca in realtà in un vicolo cieco. Questo interrogativo scandisce i sessanta brevi capitoli che compongono il libro, tracciando una tabella di marcia iconoclasta ed emancipatoria che passa attraverso il diritto, il teatro antico, la psicoanalisi, la spiritualità indiana, e si muove tra le epoche e le culture (greca, latina, cristiana, musulmana; filosofica, politica, giuridica, e molto altro) per dipanare i fili dell’ego.

Come ogni lavoro del filosofo belga, Per farla finita con se stessi è un’opera di investigazione del sé, un cantiere, un percorso di liberazione. Non un’autostrada illuminata ma un percorso elettrico, instabile, in perpetuo movimento, fatto di ramificazioni, dossi e piste alternative. Laurent de Sutter costruisce un personale e ricchissimo itinerario storico e filosofico intorno alle idee di “sé”, “soggetto” e “persona”, decostruendo la grande illusione che chiamiamo io attraverso una riflessione che dialoga, tra gli altri, con John Locke, Michel Foucault, Alain Badiou.

Alla fine di questo libro non si possiede la soluzione, non ci si è dissolti, ma ci si sente forse meno assoggettati alla “polizia dell’essere” e più disposti a mettersi in moto per entrare nell’ignoto del divenire.

L’autore

Laurent De Sutter è un filosofo belga, professore di Teoria del diritto presso la Vrije Universiteit di Bruxelles. Dirige la collana “Perspectives critiques” per la casa editrice Presses universitaires de France (PUF) e la collana “Theory Redux” per la casa editrice londinese Polity Press. Il suo lavoro si concentra sulla storia culturale del diritto, in particolare sul legame tra diritto e trasgressione nella cultura giuridica europea. Fra i suoi libri pubblicati in italiano, L’arte dell’ebbrezza (Giometti & Antonello, 2021), Narcocapitalismo. La vita nell’era dell’anestesia (Ombre Corte, 2018) e Teoria del kamikaze (il melangolo,

2016). Con Edizioni Tlon ha pubblicato l’e-book Cambiare il mondo. L’epidemia e gli dèi.