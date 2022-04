Vipwatching: manuale di avvistamento delle star

Uscito in libreria nel 2021 per Edizioni All Around, Vipwathcing. Manuale per l’avvistamento delle star è il volume di Eleonora D’Uffizi.

Attori, cantanti, calciatori e personaggi della TV ci affascinano ogni giorno con le loro sfavillanti vite sotto i riflettori. Ma cosa fanno nel tempo libero? Dove vivono, cosa mangiano, dove fanno shopping le star più amate? Ecco Vipwatching.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Vipwatching – Eleonora D’Uffici

Probabilmente farete fatica a crederlo ma la “mania” di avvistare i personaggi famosi, le very important person, nasce prima di via Veneto, prima di Novella 2000, di Grand Hotel e via gossipando.

Intorno al 3500 a.C. una tavoletta incisa a caratteri cuneiformi rinvenuta in Mesopotamia ci informa di come un uomo molto potente fosse stato “pizzicato” con una donna sposata. L’aneddoto è raccontato in Vipwatching, che letteralmente sta a significare avvistamento dei Vip. Il libro della giornalista Eleonora D’Uffizi com’è scritto nel sottotitolo è un vero e proprio manuale per l’avvistamento delle star, proposto ai lettori sia in italiano che in inglese.

Perché diciamocelo schiettamente: chi di noi non ha provato un po’ di emozione nell’incrociare per strada, al ristorante o al teatro, il personaggio famoso? Chi non ha riferito – al limite arricchendolo di particolari inventati – ad amici e parenti l’incontro col vip di turno?

La società del benessere prima e i social poi hanno amplificato enormemente il fenomeno: la vita privata delle star, i loro amori più o meno galeotti, veicolati dai vipwatcher professionisti, ovvero i paparazzi, sono diventati parte importante della comunicazione di massa.

Una guida semi-seria

Vipwatching è una guida semi-seria che ci svela quali sono i luoghi migliori per gli avvistamenti: e non c’è bisogno di spingersi fino a Formentera, Parigi o New York. Anche le strade delle nostre città (le strade giuste, ovviamente) costituiscono un ottimo punto di osservazione.

Ma vipwatcher non si ci improvvisa, ci avverte doverosamente D’Uffizi: se vogliamo “beccare” i nostri beniamini – attori, cantanti, calciatori e personaggi della TV che ci affascinano ogni giorno con le loro sfavillanti vite sotto i riflettori – se siamo alla caccia del selfie-ricordo, dell’autografo da incorniciare, dobbiamo essere preparati e attrezzati. Perciò munitevi di macchina fotografica, taccuino per autografi, mappa della città. E ovviamente di un po’ di sfrontatezza e tanta curiosità.