The Adam Project: avanti e indietro nel tempo tra adulti e ragazzini

I salti spazio-temporali sono uno degli argomenti maggiormente considerati dal cinema. The Adam Project è la nuova pellicola di Shawn Levy in programmazione su Netflix.

Un film fondamentalmente per ragazzi, che scava nel lutto, nella perdita e nell’amore costruendo una cornice di azione e fantascienza. The Adam Project alterna ironia e malinconia.

La trama

Siamo nel 2050, e Adam è un pilota di caccia ultra moderni che riesce a viaggiare nel tempo grazie ad una speciale tecnologia. Inseguito e ferito, tenta un salto temporale d’emergenza.

Così finisce nel 2022 (quando invece la sua meta era il 2018) dove incontra il suo io ancora bambino. Il ragazzino capisce sin da subito di trovarsi di fronte se stesso in età adulta, il quale dà subito tutte le spiegazioni al ragazzino.

Il suo obiettivo è infatti quello di modificare il passato in maniera permanente così da evitare una catastrofe in futuro. Il punto di incontro in cui saranno diretti è quello dove si trova il padre, morto circa un anno prima in un incidente.

The Adam Project – La recensione

Shawn Levy ha già dimostrato il suo amore per il mondo del cinema per ragazzi con il successo di Stranger Things, che proiettava il genere verso mondi nuovi, linguaggi più complessi al confine con l’universo degli adulti.

The Adam Program è un prodotto che unisce l’avventura, l’azione e la tematica dell’elaborazione del lutto, muovendosi tra ironia e malinconia. Certo punta molto sulla computer grafica, sulle scene di enfasi e su effetti speciali che sembrano essere spinti un po’ all’estremo per accaparrarsi un pubblico più ampio.

Si finisce così per assemblare nello stesso film la violenza (mai comunque spinta all’estremo perché in realtà i nemici non sono umani ma essere astratti) e la profondità di alcuni temi che meriterebbero invece più attenzione. L’ironia in questo caso riesce però ad essere il vero filo conduttore, con dialoghi e battute che hanno un ritmo discreto

The Adam Project quindi si rivolge a un pubblico abbastanza trasversale, che ha confidenza ormai sia con le armi futuristiche, sia con le navicelle che con i viaggi nel tempo. Ma anche con un certo tipo di cinema che porta il mondo dei ragazzi nella vita degli adulti.