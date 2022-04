Dal 28 aprile sarà in libreria, per Tlon, Spezzate. Perché ci piace quando le donne sbagliano. La traduzione è di Laura Fantoni e Andrea Salomone.

Spezzate. Perché ci piace quando le donne sbagliano, è l’eccezionale e coraggioso esordio di Judy Ellison Sady Doyle, autore de Il mostruoso femminile.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Spezzate – Perché ci piace quando le donne sbagliano

Perché ci piace guardare una donna crollare? Cosa ci attrae della sua vulnerabilità? È uno spettacolo a cui siamo abituati e da cui difficilmente riusciamo a

distogliere lo sguardo, “sempre spettatori del naufragio di qualcun altro”.

Fulminante esordio dello scrittore americano Jude Ellison Sady Doyle, Spezzate è un saggio potente e appassionato che apre le porte di una vera e propria

galleria degli orrori in cui celebrità di ogni epoca – da Charlotte Brontë a Miley Cyrus, da Mary Wollstonecraft a Taylor Swift, da Britney Spears a Hillary Clinton – hanno pagato la colpa di non avere rispettato i limiti che la cultura patriarcale aveva imposto alle loro vite.

Attingendo dalla storia, dalla letteratura e dalla stampa scandalistica, con la sua consueta graffiante ironia e il suo sguardo acuto e implacabile, Doyle ricostruisce l’ascesa e la caduta di queste donne, immortalate dalla stampa, bollate dal web o dalla società come “insensibili, provocatorie, promiscue, ubriacone, pazze” e private del controllo della propria narrazione.

Spezzate è una ricchissima e illuminante esplorazione del fenomeno sociale del trainwreck: il deragliamento dai binari del proprio ruolo che porta a perdere tutto ciò che si era ottenuto. Un libro che non ambisce a intrattenere ma vuole scuotere, inquietare, esortare all’azione. Un invito a cambiare il proprio sguardo, a riconoscere nella donna che esce dai binari, la trainwreck, un nuovo modello di emancipazione in grado di sovvertire le regole della società.

L’autore

Jude Ellison Sady Doyle vive nello Stato di New York e scrive di femminismo, cinema, letteratura e cultura di massa per numerosi blog e riviste online. La sua firma è apparsa su «The Guardian», «Elle», «The Atlantic» e sul magazine «GEN» di Medium, che ne ospita una rubrica settimanale. Ha pubblicato con Edizioni Tlon Il mostruoso femminile. Il patriarcato e la paura delle donne (2021). Spezzate è uscito originariamente per Melville House nel 2016, con il titolo Trainwreck: The Women We Love to Hate, Mock, and Fear… and Why.