Utopia Editore protagonista della quinta box di Romanzi.it

È uscita la nuova scatola a sorpresa della startup Romanzi.it, che racconta le case editrici indipendenti.

Una casa editrice giovane ma con le idee molto chiare. È il gennaio del 2020 quando Gerardo Masuccio fonda a Milano Utopia Editore, ponendosi come obiettivo di selezionare e pubblicare solo libri di un certo valore letterario perché, spiega lo stesso Masuccio, “Se nessuno è obbligato all’impossibile, chi vive al servizio della letteratura deve votarsi all’utopia”.

ACQUISTA LA BOX CON IL NOSTRO CODICE SCONTO: hamlin

Utopia Editore

Un progetto ambizioso che, grazie a un team giovanissimo e competente, riesce ad affermarsi in breve tempo come una delle piccole case editrici che crescono più velocemente nel panorama italiano. Un catalogo frutto di una profonda ricerca che partendo dall’Italia abbraccia autori internazionali, in cui

spiccano i nomi di Massimo Bontempelli, Grazia Deledda, Camilo José Cela, Anne Carson, Piero Scanziani, Hassan Blasim, che la casa editrice riporta in libreria con edizioni dalla veste grafica elegante e originale.

“Utopia si regge su un dialogo tra lettori – racconta Masuccio -. Lettori noi, che scegliamo i libri e ci lavoriamo, e lettori a cui le nostre scelte sono indirizzate e a cui chiediamo suggerimenti. Un editore si muove in un sistema economico e deve rendersi competitivo, ma per quanto sia difficile non deve mai

perdere la propria identità. Per questo Utopia non proporrà libri che si vendono, ma venderà i libri che si devono proporre”.

Come in un concorso letterario “in scatola”, grazie alla consulenza di una ventina di librerie partner del progetto, la quinta box di Romanzi.it porta ai lettori una selezione di tre dei migliori romanzi di Utopia:

– Il figlio di due madri di Massimo Bontempelli, un classico che non ha perso d’attualità a quasi un secolo dalla sua pubblicazione e definito tra i romanzi più importanti del novecento italiano.

– Eva dalle sue rovine di Ananda Devi, ambientato nel quartiere malfamato di Troumaron a Port Louis, capitale delle Mauritius, è un viaggio lucido e straziante nella vita di quattro adolescenti.

– Antonio di Beatriz Bracher: una storia brasiliana, scritta da un’autrice che ha sedotto tutto il mondo, che si concentra sui dubbi esistenziali e i conflitti generazionali di una famiglia come molte, condizionata da liti, bugie, gelosie e traumi.

Nella quinta box di Romanzi.it i lettori trovano anche un’edizione speciale della rivista letteraria Digressioni, progetto editoriale fondato tra Friuli e Veneto con una selezione di racconti inediti; il nuovo posterzine Blurb! (che racconta la casa editrice anche attraverso un’infografica che diventa poster) e un segnalibro

dedicato a Utopia editore con l’invito per un incontro online con l’editore che si terrà il 9 giugno sulla pagina Facebook di Romanzi.it.

La prossima Box 06, ordinabile fino al 30 aprile e spedita a fine maggio, sarà dedicata a L’orma editore, casa editrice romana, in abbinamento con la rivista Blam!.

UTILIZZA IL CODICE SCONTO hamlin E ACQUISTA LA BOX AD UN PREZZO SPECIALE

Il progetto di Romanzi.it

Romanzi.it è la prima box dedicata all’editoria indipendente che ogni due mesi porta ai lettori un’accurata selezione di romanzi di una casa editrice indipendente. Una scatola a sorpresa che si può acquistare o regalare online nel sito www.romanzi.it e anche in una ventina di librerie in Italia e una a Vienna.

Lo scorso 28 marzo Romanzi.it è stata selezionata per partecipare alla tredicesima edizione di Planet Fundamentals, il programma di accelerazione per startup a impatto sociale di SocialFare di Torino. La startup è stata fondata nel 2021 da quattro professionisti del web e della comunicazione della provincia

di Venezia: lo scrittore Massimo Cuomo, Nicola Piccoli, Laura Presotto ed Enrico Drigo.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO