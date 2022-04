L’influenza delle stelle, di Emma Donoghue

Si intitola L’influenza delle stelle, ed è il libro di Emma Donoghue portato in libreria da SEM nel corso del 2021. La traduzione è di Maria Baiocchi e Anna Tagliavini.

L’influenza delle stelle è un romanzo commovente sulla vita, sulla morte e sulla speranza, ma anche sulle indecifrabili trame del destino.

Emma Donoghue – L’influenza delle stelle

Dublino, 1918. In una città devastata dalla guerra e dalla pandemia, l’infermiera Julia Power gestisce, da sola, un minuscolo reparto di ospedale dove sono ricoverate donne incinte e in quarantena, affette dai sintomi dell’influenza spagnola.

L’arrivo di un’aiutante, una giovane orfana che non conosce nemmeno la propria età, e di una dottoressa ricercata dalla polizia per la sua attività nel movimento indipendentista irlandese – un personaggio che si ispira all’omonima attivista Kathleen Lynn – cambierà completamente la vita di Julia.

Nell’arco di tre giorni e nello spazio angusto e claustrofobico del piccolo reparto d’ospedale, le tre donne vedono morire molte delle loro pazienti, uccise dal virus, terribile e sconosciuto, ma allo stesso tempo lottano per far nascere – in un mondo che spaventa – nuove vite. Con una dolcezza costante e una grandissima umanità, dottoresse, infermiere e madri instaurano un rapporto di affetto e solidarietà che rappresenta una luce nell’oscurità della sofferenza, aggravata dalla condizione della donna e dall’irrilevanza del corpo femminile.

Straziante e incoraggiante, ambientato in una dimensione temporale al tempo stesso breve e lunghissima, “L’influenza delle stelle” è una lettura perfetta per questi tempi difficili.

Emma Donoghue intreccia abilmente una situazione medica alquanto primitiva, in una realtà sociale ancora improntata al pregiudizio, con la storia di tre donne e la loro grande capacità di amare.

L’autrice

Emma Donoghue, nata a Dublino nel 1969, vive in Canada. Autrice, drammaturga e sceneggiatrice, nel 2010 pubblica il bestseller internazionale Stanza, letto, armadio, specchio (Mondadori), finalista del Man Booker Prize, vincitore dell’Irish Book Award. “Room”, la trasposizione cinematografica diretta da Lenny Abrahamson nel 2015, è stata nominata a quattro premi Oscar. Nell’ottobre 2018, ispirata dal centenario dell’influenza spagnola, Emma Donoghue ha iniziato a scrivere L’influenza delle stelle. Subito dopo aver consegnato all’editore la sua ultima bozza, nel marzo 2020, il Covid-19 ha cambiato il mondo.