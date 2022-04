Leonard Cohen e un altro libro di poesie

La casa editrice minimum fax ha portato in libreria, nel corso del 2021, il terzo libro di poesie di Leonard Cohen. Si intitola Poesie/3.

Una bellissima raccolta di poesie di Leonard Cohen che raccoglie due volumi: Morte di un casanova – Libro della misericordia.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Leonard Cohen – Poesie/3

Uscito originariamente nel 1978, Morte di un casanova è una raccolta di poesie, prose poetiche, pagine di diario sul tema dell’amore che ci offrono un ritratto intimo e toccante dell’autore.

Un libro con una struttura particolare, in cui a una poesia o un brano di prosa ne segue quasi sempre un altro, dallo stesso titolo, che gli fa da controcanto in tono opposto, più ironico o più doloroso; un gioco di specchi, insomma, che incarna perfettamente le contraddizioni, i paradossi e le ambiguità della personalità di Cohen, e dell’esperienza amorosa in sé. Un libro appassionante e provocatorio che resta fra i più significativi della produzione di colui che Suzanne Vega ha definito «mistico e amante, penitente e monaco. Uno dei grandi songwriters del nostro tempo».

«È un libro segreto, per me, una sacra conversazione privata». Così Leonard Cohen ha definito il Libro della misericordia: un corpus di qualità altissima che gli ha valso, fra l’altro, il Governor’s General Award, il più prestigioso premio letterario canadese. Uscito nel 1984, al termine di un lungo periodo di crisi personale dell’autore, è la sua opera più mistica e affascinante.

La rivista Books in Canada lo definì «uno dei tentativi più onesti e coraggiosi, nella letteratura canadese, di affrontare la verità ultima dell’esistenza» e la Canadian Authors Association lo insignì del suo premio annuale per la migliore opera di poesia. Cinquanta prose poetiche, a metà fra la meditazione e la preghiera, in cui Cohen mette a nudo – fra ansia, rabbia, desiderio, speranza – la sua vibrante sensibilità di uomo a confronto con i misteri dell’amore, della morte, del divino.

L’autore

Leonard Cohen ha incantato il mondo con le sue canzoni e con le sue poesie di ribellione e d’amore, perennemente in bilico tra la vita e l’immaginazione. Oltre ai suoi due romanzi, minimum fax ha pubblicato L’energia degli schiavi (2003), Confrontiamo allora i nostri miti (2009), Le spezie della Terra (2010), Parassiti del Paradiso (2011), Morte di un casanova (2012), Libro della misericordia (2013).