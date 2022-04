Assassinio sul Nilo: dal libro al film

Dal 10 febbraio scorso è al cinema Assassinio sul Nilo, film diretto da Kenneth Branagh, con Kenneth Branagh e Gal Gadot. Un affascinante remake del libro di Agatha Christie che vede protagonista il detective Poirot.

L’inconfondibile personaggio nato dalla penna della regina del giallo Agatha Christie, che nel 2020 ha festeggiato i cento anni – è comparso per la prima volta tra le pagine di Poirot a Styles Court (1920). Dal libro al film, ecco che lo ritroviamo in Assassinio sul Nilo.

Assassinio sul Nilo – Il libro di Agatha Christie

Poirot decide di imbarcarsi a bordo di un lussuoso battello, il Karnak, che naviga sul Nilo. L’obiettivo è evadere verso cieli assolati e acque azzurre dedicandosi finalmente al meritato ozio.

Alla partenza del viaggio Poirot non sa ancora che sul Karnak si consumeranno dei delitti e che quella che sperava fosse una tranquilla crociera si trasformerà nella caccia a un assassino diabolico e astuto che seminerà il panico sulla nave.

Al centro dell’intricato intreccio di Assassinio sul Nilo sta un triangolo amoroso: tra i passeggeri ci sono i neosposi Linnet Ridgeway, una delle ragazze più ricche e affascinanti d’Inghilterra, e Simon Doyle.

La coppia viene continuamente spiata e seguita da Jacqueline de Bellefort, ex migliore amica di Linnet ed ex fidanzata di Simon, di cui è ancora “fin troppo innamorata”, che si è imbarcata sulla crociera per rendere infernale la loro luna di miele.

Attorno a questo trio gravitano altri personaggi come Lord Windlesham, il fidanzato respinto di Linnet, Mr. Allerton, una signora inglese in vacanza, il Dottor Bessner, un medico austriaco, Ferguson, un giovane rivoluzionario, Salome Otterbourne, una scrittrice accompagnata dalla figlia Rosalie e Guido Richetti, un archeologo italiano in vacanza.

Sul Karnak viaggia anche il Colonnello Race che Poirot aveva conosciuto un anno prima a Londra, durante una bizzarra cena conclusasi con la morte del padrone di casa.

Poirot sa bene che Race è uno di quegli uomini che non stanno mai fermi e che è facile imbattersi in lui quando ci sono guai all’orizzonte.

Come da tradizione che si rispetti – e come già in Assassinio sull’Orient Express – al momento dei delitti tutti i passeggeri del Karnak sono potenziali sospettati e nessuno può dirsi al sicuro.

Il film al cinema dal 10 febbraio

Kenneth Branagh, attore, regista e sceneggiatore, guida un cast stellato in questo remake affascinante del classico di Agatha Christie.

Non solo: a lui è affidata l’interpretazione di Monsieur Hercule Poirot, personaggio di cui ha già vestito i panni nell’adattamento di Assassinio sull’Orient Express del 2017.

Tra gli altri interpreti del film: Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders e Letitia Wright.

Si tratta del secondo adattamento cinematografico del romanzo dopo Assassinio sul Nilo del 1978 con Peter Ustinov nei panni di Poirot, e la trasposizione nella serie televisiva Poirot con l’episodio Poirot sul Nilo (2004).

Ambientato in un paesaggio affascinante tra gli ampi deserti e le maestose piramidi di Giza, il film ci permetterà di godere della vicenda mozzafiato che prende vita tra le pagine del romanzo di Christie.