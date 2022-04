Lola Lafon e il suo Cadere

Edizioni e/o porta in libreria in questo periodo Lola Lafon con Cadere. Il volume esce nella Collana Dal Mondo con la traduzione di Silvia Turato.

Nel libro di Lola Lafon un’organizzazione per dare una chance a ragazze promettenti, una selezione spietata, una giuria di soli uomini, un meccanismo perverso che si autoalimenta con la complicità di tutti.

Lola Lafon – Cadere

Cléo ha dodici anni e il sogno fortissimo di diventare una ballerina. Cathy ne ha molti di più, insieme a eleganza, fiuto nel riconoscere il talento e contatto con una fondazione che assegna borse di studio a ragazzine promettenti. Dal loro incontro nasce la speranza di una vita d’eccellenza e di un futuro che superi i confini angusti della periferia parigina, della noiosa vita familiare della classe medio-bassa.

Ma c’è una selezione da passare e forse un prezzo da pagare: un pranzo con i giurati, tutti uomini, alla ricerca di ragazze che diano prova di determinazione, ambizione, maturità, e di essere davvero pronte a tutto per il futuro. Cléo non riesce a dare il massimo, a rilassarsi, a volere davvero quella borsa. Forse non è abbastanza matura. La selezione è mancata, ma può lavorare per la fondazione, aiutare Cathy nella sua incessante ricerca dell’eccellenza, di una ragazza speciale.

E partecipare così al sogno di altre come lei. Negli anni la colpa si confonde con l’offesa, nella vita di Cléo subire e infliggere si confondono, rendendola incapace di chiedere perdono e al contempo di dimenticare, decisa a espiare con una vita consacrata alla danza la colpa di non aver detto niente, di non aver fatto niente, di aver partecipato come vittima e carnefice al suo stesso dolore.

Sullo sfondo degli anni Ottanta in cui i confini tra il lecito e l’orrore sembravano sfumati, in un’epoca in cui tutti sapevano e trovavano normale, un coro di giovani donne si muove alla ricerca di un sogno. Per risvegliarsi di colpo in preda a un incubo.

L’autrice

Lola Lafon e cresciuta tra Bucarest, Sofia e Parigi durante il periodo della guerra fredda. I suoi romanzi, che affrontano temi ideologici come il capitalismo, l’antifascismo, l’utopia o il femminismo, sono stati insigniti di diversi premi letterari francesi. Con Cadere Lola Lafon ha vinto il Prix Roman des Étudiants France Culture-Telerama – 2020. Ha dedicato un romanzo alla vita di Nadia Comaneci, La piccola comunista che non sorrideva mai (Bompiani).