Irene Graziosi torna con Il profilo dell’altra

Irene Graziosi torna in libreria, il 28 aprile. Lo fa con Il profilo dell’altra, romanzo pubblicato da edizioni e/o nella Collana Dal Mondo.

Da una delle voci più autorevoli della sua generazione, Irene Graziosi, un romanzo di formazione contemporaneo che affronta la ricerca identitaria, esplora il senso profondo dell’amicizia, e il modo in cui i traumi ci dirigono senza farsi notare. Sullo sfondo, il contratto che tutti abbiamo sottoscritto con i social, in cui acconsentiamo a distorcere la nostra natura fino a non riconoscerci più.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Irene Graziosi – Il profilo dell’altra

Dopo la morte della sorella, Maia ha interrotto gli studi a Parigi e si è trasferita con il suo compagno a Milano, dove non combina nulla. Gloria, invece, è un’influencer e a soli diciotto anni ha tutto quello che si può sognare.

È quando Maia inizia a lavorare per Gloria che le loro vite cambiano per sempre. Le due ragazze intessono una relazione intensa e complicata che si dipana dietro le quinte del mondo virtuale a cui Gloria appartiene e che consente a entrambe, per la prima volta, di vedersi per ciò che sono realmente.

È grazie a questo gioco di specchi che elaboreranno il senso profondo e oscuro del proprio passato e la natura dei desideri che le abitano, finché non saranno più in grado di distinguere ciò che è dell’una da ciò che è dell’altra.

Sullo sfondo di questa amicizia, il contratto che tutti abbiamo sottoscritto con i social network, distorcendoci al punto da perdere la via per tornare a casa.

L’autrice

Irene Graziosi nasce a Roma nel 1991. Durante gli studi universitari scrive articoli per varie riviste e alcune serie di video interviste, finché nel 2018 non incontra Sofia Viscardi. Insieme fondano il progetto Venti, di cui Graziosi è attualmente autrice e responsabile editoriale. Il profilo dell’altra è il suo primo romanzo. Il suo profilo IG è @irenegraziosi.