Il libro delle lacrime, di Heather Christle

Heather Christle è l’autrice de Il libro delle lacrime, volume portato in libreria nel corso del 2021 da Il Saggiatore. Un testo potente in parte saggio e in parte memoir.

Il libro delle lacrime si muove tra ricordi personali e storia recente, tra poesia e spunti scientifici; nelle sue pagine si sovrappongono vicende, si intrecciano emozioni a formare un profondo e commovente tributo al nostro complicato rapporto con il dolore e la felicità.

Heather Christle – Il libro delle lacrime

«Questo libro ha preso il via cinque anni fa: mi chiedevo come sarebbe stato tracciare una mappa di tutti i luoghi in cui avevo pianto in vita mia, un’idea che mi accompagnava sempre, senza sapere quante pagine le sarebbero cresciute intorno.»

Heather Christle è come tutti noi: piange. Spesso, in alcuni momenti della vita; poco, in altri. Come capita a tutti, fin da quando siamo piccoli. Piangiamo per gli amici scomparsi e per i figli che nascono, crescono, giocano sul tappeto di casa. A volte, piangiamo senza motivo.

A volte, piangiamo per troppi motivi. Ci ricordiamo tutte le lacrime versate, i pianti a dirotto, i singhiozzi? No, con tutta probabilità. Ma cosa direbbero, di noi e della vita, quei pianti, se potessimo riscostruirne la storia e la geografia?

È questo l’ambizioso progetto di Heather Christle: rintracciare le lacrime che hanno punteggiato non solo la sua esistenza, ma anche quella degli altri; chiedersi perché e come piangiamo, scoprire che cosa accomuna occhi lucidi e pianti disperati.

L’autrice

Heather Christle (Wolfeboro, 1980) è autrice delle raccolte poetiche The Difficult Farm (2009), What Is Amazing (2012), Heliopause (2015) e The Trees The Trees (2019), con cui ha vinto il Believer Poetry Award. Le sue poesie sono state pubblicate su The New Yorker, London Review of Books e Poetry. Insegna scrittura creativa alla Emory University di Atlanta.