Notturno cileno – Roberto Bolaño

Notturno cileno, ultimo romanzo scritto in vita da Roberto Bolaño, e pubblicato in Italia da Adelphi, è la confessione intima di un uomo che in una notte di agonia e delirio ripercorre tutta la sua esistenza.

Notturno cileno non è un vero e proprio testamento, ma quasi una confessione che serve al protagonista di Bolaño a «chiarire certi punti» per smentire le infamie che sono state messe in giro su di lui da un «giovane invecchiato» che lo perseguita.

La trama

Notturno cileno va oltre il classico romanzo o memoir, per diventare dialogo con la propria ombra, col proprio passato.

Nel libro di Roberto Bolaño compaiono fantasmi, vecchie figure e innocenze perdute, tutto quello che si può essere stati. L’uomo di Notturno cileno era poeta, critico letterario, membro dell’Opus Dei, persona che si è tenuta lontana dai rischi piegandosi a compromessi.

Roberto Bolaño crea un personaggio totalmente immerso nella storia del Cile, nelle sue nefandezze, nelle viltà e nelle colpe che non risparmiano nessuno. In questa narrazione sono contenute le fotografia della Storia, oltre che i momenti personali: Pinochet, le torture agli oppositori politici, la letteratura, l’eroismo.

Cose che si intrecciano nel Cile di Bolaño e in Notturno cileno, dove gli scrittori hanno ancora una funzione sociale e gli eroi sono coloro che lottano contro il potere.

Notturno cileno, di Roberto Bolaño – La recensione

Bolaño mette mano al passato della terra che tanto ha amato e odiato al tempo stesso. Fa parlare un uomo equivoco e meschino, pieno di verità pur in preda al delirio e al dolore.

Ma Notturno cileno è proprio questo in fondo; il monito e il ricordo che niente della vita va cancellato. L’avvertimento che siamo fatti anche del nostro passato, che nessuna storia va rinnegata, che ognuno ha i suoi fantasmi, le sue ombre, i suoi timori…e ognuno deve rapportarvisi e confrontarvisi come meglio crede.

Quest’opera è un nuovo rapporto col ricordo e con la storia personale; l’idea netta di Bolaño che pure o soprattutto nel dolore e nel delirio, nascano capolavori autentici.