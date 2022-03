Nasce Atlante Sonoro della Poesia Mondiale

Lo scorso 21 marzo, nella Giornata mondiale della Poesia è stato presentato Atlante Sonoro della Poesia Mondiale. Un nuovo spazio per ascoltare, leggere, regalare poesia.

Ideato da Letteratura rinnovabile, in collaborazione con Arci Post e Guinea Pigs Atlante Sonoro della Poesia Mondiale nasce grazie al sostegno di Fondazione Cariparma.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI ATEMA LETTERARIO

Un nuovo progetto

Mai come oggi ci sentiamo fragili e attaccabili. E il mondo si rivela drammatico e complesso. L’arte, in particolare la letteratura e la poesia, sono da sempre supporto e risorsa fondamentale per le nostre vite e le nostre esperienze. Ascoltare, leggere, regalare poesia di diverse culture del mondo, ora, è ancora più importante: la poesia può essere ponte di incontro.

Atlante sonoro della poesia mondiale è un progetto originale che intende realizzare e far crescere uno spazio comune dedicato alla poesia del mondo. Un luogo digitale per tutte e tutti, che si anima dal 4 aprile, dove la poesia si può leggere, ascoltare, regalare e di cui ciascuno si sente partecipe, contribuendo con la propria voce alla sua crescita.

L’iniziativa mette le sue radici a Parma, prima città dove Atlante sonoro della poesia mondiale offrirà, grazie a Fondazione Cariparma, un percorso formativo, performativo e di scambio che coinvolgerà cittadini di ogni genere, età, ceto sociale e comunità culturale.

Che cos’è Atlante sonoro della Poesia Mondiale

Atlante sonoro della poesia mondiale è

Formazione alla lettura poetica

Dal vivo, a Parma, si terranno da fine aprile a inizio giugno laboratori di lettura ad alta voce curati da Guinea Pigs: per gli adulti presso il circolo Arci Post, per ragazze e ragazzi presso l’Istituto Comprensivo di via Montebello, Parma.

Momento conclusivo di questo percorso formativo sarà la creazione di un coro poetico intergenerazionale di cittadine e cittadini che si esibirà nei prossimi mesi a Parma.

La formazione è anche digitale e accessibile sul sito atlantepoesia.com, attraverso tutorial dedicati alla voce e alla lettura.

Atlante sonoro della poesia mondiale è

Educazione alla cultura della poesia

Sul sito, dal 21 aprile si potrà ascoltare un ciclo di podcast dedicato alla poesia, insieme ad altri contributi video utili a far crescere e diffondere la cultura della poesia. Atlante poesia offre inoltre la possibilità di inviare in dono singole poesie.

Un regalo speciale che coinvolgerà sempre più persone, diffondendo poesia e voglia di partecipare.

Con Atlante sonoro della poesia mondiale nascono un nuovo spazio a disposizione di tutte e tutti e un nuovo modo per ascoltare, leggere, regalare poesia di tutto il mondo.

Partecipa anche tu, dai voce alla poesia!