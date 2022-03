Against the ice: una storia vera all’apice del mondo

Arrivato su Netflix da poco tempo, Against the ice è il film diretto da Peter Flinth e presentato fuori concorso al festival di Berlino 2022.

Una pellicola che racconta una storia vera e che ha però il difetto di essere costruita come una serie di cliché uno dopo l’altro. Against the ice però merita di essere visto se si pensa che ciò che vediamo è realmente accaduto.

La trama

Siamo nel 1909, e una spedizione danese nell’artico, guidata dal capitano Ejnar Mikkelsen (Nikolaj Coster-Waldau), si addentra nella Groenlandia Nord Orientale per provare che le pretese territoriali degli USA sono in realtà vane.

Gli Stati Uniti credono infatti che quella parte di terra sia divisa in due, e che una di queste parti debba cadere sotto il controllo americano.

Il capotano decide così di lasciare la sua squadra sulla nave e di spingersi all’interno, in un territorio ghiacciato e ostile alla ricerca della prova che tutti cercano: la Groenlandia è unita e appartiene alla Danimarca. Ad accompagnarlo in questa avventura c’è il meccanico Iver Iversen (Joe Cole), inesperto, debole e molto buono.

Arrivati al punto tanto ricercato, i due devono poi ritornare alla nave superando ostacoli inattesi, stanchezza e freddo. Giunti alla nave scoprono che l’equipaggio ha abbandonato i ghiacci lasciandoli soli. Per sopravvivere servirà tenacia ed organizzazione, anche quando le allucinazioni iniziano a prendere il sopravvento.

Against the ice – La recensione

Against the ice ha due punti di forza che lo rendono una pellicola da vedere se si sta cercando un prodotto non troppo impegnativo e che appaga gli occhi. Uno di questi punti di merito è infatti l’ambientazione straordinaria tra i ghiacci.

Peter Flinth decide di lasciare ampio spazio alla natura incontaminata, e se si pensa che la storia è ambientata nei primi anni del ‘900 e che ora tutto questo ghiaccio non esiste più a causa dei cambiamenti climatici, il film acquista anche un significato, forse, inaspettato.

Il secondo punto di forza è che Against the ice racconta una grande storia vera. Narra di due scienziati ma anche di due eroi, e rende omaggio alla grande epoca delle esplorazioni, delle invenzioni (si pensi al Titanic), delle sfide dell’uomo alla natura.

Come detto, forse Flinth sbaglia nel costruire un film che si presenta come un’avventura sì epica, ma fatta di una serie di cliché messi uno dietro l’altro. Certo, la storia vera è questa e il regista si è limitato a rispettarla, ma forse si poteva osare qualcosa di più.

Bellissime le immagini finali, quelle storiche, che ci riportano nel bel mezzo della storia e ci fanno creare quel collegamento con il passato che è la vera anima di ciò che vediamo.