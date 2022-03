Dal 19 gennaio scorso è in libreria L’editore presuntuoso. Il nuovo libro di Sandro Ferri è pubblicato da Edizioni e/o nella collana assolo.

L’editore presuntuoso è una riflessione piena di aneddoti e racconti, spesso divertenti, sulla vita della casa editrice e della storia editoriale italiana degli ultimi quarant’anni.

Qualche anno fa l’editore di E/O, Sandro Ferri, pubblicò un libretto intitolato I ferri dell’editore, in cui raccontava episodi della vita della casa editrice e rifletteva su alcuni aspetti del lavoro editoriale. In vari corsi di editoria a cui ha partecipato come relatore, gli è stato manifestato apprezzamento per l’utilità di quei testi da parte degli studenti e di altre persone che lavorano nel settore della cultura.

Ferri ha quindi pensato di proseguire e sviluppare quella riflessione, dedicandola soprattutto alle nuove generazioni che amano la lettura e che cercano di entrare a fare parte del mondo del lavoro in quell’ambito.

Il piglio del libro è polemico e ironico al tempo stesso e i bersagli sono numerosi: il marketing, un capitalismo esagerato, le mode, un ambiente letterario asfittico e auto-referenziale, lo strapotere dei grandi gruppi, il totalitarismo di Amazon, ma anche i vizi e le piccolezze del mondo editoriale. Il libro è scritto in maniera franca e diretta e si legge quasi come un piacevole thriller in cui la vittima è l’editore-soggetto (il vero editore) e l’assassino va ricercato tra i tanti nemici di un’editoria libera.

Le riflessioni sono spesso accompagnate da aneddoti e racconti (alcuni molto divertenti!) della vita della casa editrice e della storia editoriale italiana degli ultimi quarant’anni. In particolare l’autore racconta come una piccola impresa culturale può farcela a sopravvivere e a far circolare tra i lettori i libri, le idee, le emozioni, che costituiscono il cuore del suo progetto editoriale.

L’autore

Sandro Ferri è nato a New York nel 1952. Nel 1979 ha fondato le Edizioni E/O che da allora dirige con la moglie Sandra Ozzola. Nel corso degli anni sono poi nate: Europa Editions, nel 2005, con sede a New York, che pubblica in inglese romanzi provenienti dai paesi di tutto il mondo; nel 2007 Sharq/Gharb, casa editrice in lingua araba, e nel 2011 Europa Editions UK.