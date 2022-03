I Guardiani delle Aquile: nuovo romanzo di Maria Elisabetta Giudici

I Guardiani delle Aquile è il nuovo romanzo di Maria Elisabetta Giudici, edito da Castelvecchi, disponibile in libreria e negli store digitali.

I Guardiani delle Aquile parla di due uomini attraversano le steppe dell’Asia centrale fino a incontrarsi, inconsapevoli comparse di una guerra di spie che, per buona parte dell’800, vide contrapporsi gli imperi coloniali di Gran Bretagna e Russia.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Maria Elisabetta Giudici – I Guardiani delle Aquile

Il protagonista del romanzo è Tristan Ek, un marinaio italo irlandese, imbarcato sul mercantile borbonico Clementina, diretto nelle Indie delle spezie che assiste impotente al misterioso eccidio dell’intero equipaggio. Inizia per lui un lungo viaggio dalla Malesia all’Uzbekistan, all’ inseguimento frenetico di una promessa.

Il suo viaggio si mescolerà all’annodarsi di relazioni sorprendenti e uniche, immerso nel movimento perenne di un mondo sconosciuto, primordiale e di straordinaria bellezza, in una felicità naturale di generosa poesia.

Riguardo alla copertina del libro, l’autrice racconta: «Il titolo del libro è “I guardiani delle Aquile” e in copertina c’è la foto di uno di loro sullo sfondo del deserto del Kizilkum in Uzbekistan. È stata ideata dal direttore editoriale della collana I tasti Castelvecchi Lit, Michele Caccamo che ringrazio infinitamente per aver compreso ed espresso lo spirito solare e meditativo del romanzo».

L’autrice

Maria Elisabetta Giudici è nata a L’Aquila ma è vissuta a Roma. Di professione architetto, il suo primo romanzo, Il re di carta, edito da Lit Emersioni, ha vinto il premio Histonium 2019. Con il secondo romanzo La foresta invisibile, edito da Castelvecchi, ha vinto il premio Acqui Terme 2020, il premio inediti Etna Book 2020 e il premio Pegasus Cattolica 2021.

Dal 3 febbraio 2022 è disponibile in libreria il terzo romanzo I guardiani delle aquile, edito da Castelvecchi.