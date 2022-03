Jack Reacher e Zona pericolosa di Lee Child diventa una serie tv

In libreria da poco tempo per Longanesi, Zona pericolosa è l’ennesimo thriller ad alta tensione targato Lee Child con protagonista Jack Reacher. Ora il libro è diventato anche una serie tv su Prime Video.

Considerato da Ken Follett il «James Bond di oggi», Jack Reacher ha conquistato i lettori di tutto il mondo vendendo oltre 100 milioni di copie. Disponibile dal 4 febbraio la serie Amazon Prime Video con protagonista Alan Ritchson basata su Zona pericolosa.

Lee Child – Jack Reacher e Zona pericolosa

Jack Reacher, ex agente della polizia militare, è un vero duro, distintosi per coraggio e onestà nelle molteplici azioni in cui è stato impegnato, fino a diventare una leggenda vivente.

Fin quando a Margrave, una tranquilla cittadina della Georgia rurale, la polizia scopre un efferato delitto. In breve le indagini sembrano far convergere su di lui tutti i sospetti.

Chiuso nella prigione della contea, Jack dovrà dimostrare la propria innocenza a un’intera comunità che lo ha già condannato. Jack non è un uomo che si arrende facilmente.

E quando scopre che la vittima è addirittura suo fratello, si decide a passare all’azione. Anche se sa bene di non poter contare su nessuno e di essere entrato in una zona pericolosa..

L’autore

Lee Child (Coventry 1954) dopo aver lavorato per vent’anni come autore di programmi televisivi, nel 1997 ha deciso di dedicarsi alla narrativa: il suo primo libro, Zona pericolosa, è stato accolto con un notevole successo di pubblico e critica, e lo stesso è accaduto per gli altri romanzi d’azione incentrati sulla figura di Jack Reacher, personaggio definito dall’autore «un vero duro, un ex militare addestrato a pensare e ad agire con assoluta rapidità e determinazione, ma anche dotato di un profondo senso dell’onore e della giustizia».



Dal libro La prova decisiva, sempre edito in Italia da Longanesi, è stato tratto un fortunato film con Tom Cruise. Nel 2019 è stato proclamato Autore dell’anno ai British Book Awards. Vive negli Stati Uniti dal 1998. Del 2021 il primo romanzo della serie Reacher scritto a quattro mani con il fratello Andrew L’ultima sentinella.