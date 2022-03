Erbaluce – Isabella Galeotti

Erbaluce, di Isabella Galeotti, è un libro che si compone di tante cose, di tanti personaggi, di tanti eventi e di tante storie. E questo lo rende piacevole, fluido, scorrevole.

Una bella raccolta di racconti in cui l’autrice ha saputo mettere passione, bravura, stile ed esperienze. Erbaluce quindi è un pezzo di mondo.

Il libro

27 racconti che si leggono il tempo di un respiro 27 racconti da divorare in un sol boccone 140 personaggi che si aggirano ansiosi tra le pagine 140 attori che parlano d’amore, di pandemia, di disastri, di adozioni ai 4 zampe di viaggi e tanto altro.

Al termine di ogni racconto, tranne un paio, l’autrice ha inserito l’idea germinale. In due parole: la scintilla che l’ha indotta a scrivere la storia.

Erbaluce – La recensione

Sulla copertina di Erbaluce si legge questa frase: “27 racconti in cerca di lettori. Storie tra ieri, oggi e domani”. Una specie di dichiarazione che Isabella Galeotti ha voluto fare ai suoi lettori, prima che iniziassero questa esperienza di lettura.

Una frase che si pone come una sorta di guida per la lettura ed in cui sono contenuti concetti ed obiettivi chiari. In Erbaluce sono contenute storie, esperienze che parlano di vita, di amori, di viaggi, di sogni e di paure. Un libro, insomma, che parla della vita in ogni sua sfaccettatura.

Poi c’è la linea temporale, per chiarire sin da subito che il passato, il presente ed il futuro contribuiscono a rendere questo un libro pieno, che guarda avanti e indietro senza timore. E lo fa con passione, quella che ci vuole se si vuole scrivere e raccontare.

Un volume che si compone di racconti, uno stile che sta tornando ad essere protagonista nell’editoria di oggi. Un concentrato di punti di vista che meritano di essere letti.