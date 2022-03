Nicolò Manuel Bellenzier e I Curatori di Sunblack

Esce in tutte le librerie online, ed in quelle fisiche su ordinazione, I Curatori di Sunblack. Il volume di Nicolò Manuel Bellenzier è edito da GoWare.

I Curatori di Sunblack è una storia fantasy che non vi lascerà indifferenti. Storia di malattia, cura e rimedio, in linea con l’epoca che stiamo vivendo.

I Curatori di Sunblack – Nicolò Manuel Bellenzier

In un mondo devastato da una misteriosa malattia, ciò che resta dell’umanità ha abbandonato le Terre Perdute per rifugiarsi in un vasto arcipelago in mezzo alla Pece Perlata, l’ampia distesa d’acqua nera che brilla di notte.

Qui gli uomini vivono guidati da due centri di potere: i Curatori e la Chiesa, entrambi impegnati a salvare l’umanità dal morbo. Roj è un ragazzo schivo che vive a Sunblack, la Città Oscura, base della setta dei Curatori, adoratori del dio sanguinario Nurasha. Un giorno Roj decide di abbandonare la tranquillità delle mura domestiche per entrare nella setta.

Da qui la sua vita prenderà una piega inaspettata fatta di incontri, amori, battaglie e terribili segreti che condizioneranno il futuro dell’intero arcipelago.

L’autore

Nicolò Manuel Bellenzier è nato a Varzi, un piccolo paesino della Lombardia. Oltre alla lettura nutre una profonda passione per i videogiochi, i giochi di carte strategici, il Giappone e la sua magnifica lingua, che studia da autodidatta e di cui è traduttore amatoriale per Digital Team, sul sito dgtread.com. I Curatori di Sunblack è il suo romanzo d’esordio ed è stato partorito tra una lettura e l’altra, in particolare di libri fantasy, di cui è appassionato.