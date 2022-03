Mai stati innocenti – Valeria Gargiullo

Il primo romanzo di Valeria Gargiullo, Mai stati innocenti (pubblicato da Salani all’inizio del 2022), è una bella storia che parla di periferia, di emarginazione, ma anche di riscatto e di rinascita.

Nata e cresciuta in un quartiere popolare di Civitavecchia, l’autrice ha messo molto di sé nel romanzo. Mai stati innocenti funziona come una parte per il tutto, uno spaccato che parla di un intero universo.

La trama

Uno stradone di un chilometro divide Civitavecchia a metà. Da una parte Santa Fermina, con le sue villette a due piani e le vie coi nomi dei fiori; dall’altra Campo dell’oro, i casermoni popolari e i fumi degli impianti industriali che corrodono l’anima delle persone.

Di là, un futuro prospero, le bollette in regola, le vacanze al mare; di qua, le famiglie arrancano e i figli, abbandonati a loro stessi, sognano una fuga impossibile. È quello che fa anche Anna, che ha studiato duramente e messo i soldi da parte per potersene andare via, lontano, all’università.

Poche settimane ancora e finalmente salirà su un treno, pronta a costruirsi una vita diversa. Tutto sembra andare in frantumi quando Anna vede Simone, il suo fratellino di quattordici anni, in sella a un motorino, con un martello in mano, insieme alla feroce banda criminale che controllala zona.

I Sorci, li chiamano, e nei loro affari è bene non immischiarsi mai. Anna vorrebbe salvarlo, ma sa che concerta gente è impossibile trattare. Si scende a patti, semmai, fino alle estreme conseguenze.

Mai stati innocenti – La recensione

Valeria Gargiullo entra sulla scena letteraria buttando tutta se stessa in un romanzo che parla schietto, sincero, che ti arriva in faccia come un getto d’acqua gelata.

Mai stati innocenti è una storia che si inserisce sul filo che lega tra loro romanzi ed autori/autrici che negli ultimi anni hanno posto l’attenzione sulla vita di provincia, sulle difficoltà del crescere in certi luoghi, sulle speranze di migliorarsi, di cambiare le cose o di andarsene.

Per cui chi leggerà questo libro ci troverà dentro le atmosfere di Acciaio di Silvia Avallone, o i rapporti estremi fino al logoramento di Valentina D’Urbano. Non è un caso, forse, che siano donne o giovani ragazze a posare gli occhi su alcune dinamiche relazionali che si discostano dai grandi centri e che arrivano invece a descrivere il lato più nascosto dei nostri territori.

Quello che ne viene fuori un’avventura originale, che l’autrice ha scritto con un linguaggio tutto suo: semplice, diretto, senza giri di parole, senza lasciare spazio alla pietà o al sentimentalismo. Dentro questo romanzo c’è tanta vita; vita che passa, vita che decide di rimanere; vita che decide di proseguire altrove. Una storia di amicizia, di famiglia, di crescita e di umanità in fondo.

Ognuno di voi, leggendo Mai stati innocenti, potrà ritrovarci dentro un piccolo pezzo di sé, e decidere cosa farne. Proprio come i protagonisti di queste righe, che cercano di opporsi al male ma che sanno anche conviverci.