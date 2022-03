Il segreto di Vivaldi. Tra esoterismo e passione – Luciano Varnadi Ceriello

Luciano Varnadi Ceriello torna in libreria e lo fa con Il segreto di Vivaldi. Tra esoterismo e passione (Armando Curcio Editore). Il romanzo è il terzo della trilogia di Reinhard Friedmann, e segue Il segreto di Chopin e Il segreto di Marlene. Viaggio alla ricerca del sé.

In un vortice di eventi ed emozioni, Il segreto di Vivaldi segue le tracce dei precedenti volumi per portare il lettore tra storia e mistero.

La trama

Il romanzo, terzo della trilogia di Reinhard Friedmann, è ambientato nei primi anni ‘50, tra l’esoterica Torino, la misteriosa Mantova e la Venezia carnascialesca, per concludersi in Polonia, nella Basilica di Santa Croce, dove tutto ha avuto inizio.

Intento a leggere una lettera dei monaci dell’Eremo di Camaldoli, il protagonista Reinhard Friedmann viene colpito alla testa e si ritrova ammanettato ad un letto d’ospedale. I suoi carcerieri lo torturano per costringerlo a rivelare il codice segreto di Vivaldi, legato all’inno di Satana nascosto nello Stradivari.

Reinhard riesce a fuggire a Torino, da qui si imbatterà nel mondo sotterraneo di neonazisti e neofascisti, conoscerà l’onta del triangolo rosa degli omosessuali trucidati, fino a giungere, dopo un lungo viaggio, nella Basilica di Santa Croce dove Padre Tommaso gli svelerà che è lui “Il Predestinato”…

Il segreto di Vivaldi – La recensione

Luciano Varnadi Ceriello ha ben chiaro quale sia il suo stile letterario, e dopo aver ottenuto un buon successo di pubblico e critica con i precedenti romanzi, ora costruisce la bella architettura narrativa de Il segreto di Vivaldi.

Terzo capitolo della trilogia che ha come protagonista Reinhard Friedmann, anche questa volta la storia ha il suo centro essenziale nel mistero, nella ricerca, nell’avventura.

In viaggio per l’Europa, il nostro eroe è inseguito da forze oscure, e come sempre dovrà fare ricorso a tutta la sua bravura e a tutto il suo ingegno per vincere questa battaglia. Come nei romanzi di Dan Brown, storia, geografia, tradizione e leggenda si fondono in queste pagine, portando alla luce temi e sottotracce che affascinano.

In più, ogni singolo capitolo della trilogia può essere letto indipendentemente dagli altri, e questo rende tutto più libero. La voglia di saperne di più sulle storie di Friedmann, vi assicuro, nascerà in voi pagina dopo pagina.