Condominio Noir: a cura di Livia Frigiotti

Il 18 febbraio scorso è uscito in libreria Condominio noir, un volume a cura di Livia Frigiotti. Il libro è pubblicato da Watson edizioni.

Ogni condominio può essere scrigno di fatti e misfatti, specialmente quelli dove vivono le sei protagoniste di questi intriganti racconti noir. Ecco Condominio noir.

Sei autrici che giocano sapientemente con le parole e danno voce a sei grandi personaggi. La collana Ombre di Watson Edizioni si tinge di mistero. Il 18 febbraio arriverà nelle librerie Condominio Noir, un’antologia di racconti a cura di Livia Frigiotti.

Segreti, ricordi e misteri nascosti nei palazzi, ora vengono svelati pagina dopo pagina. Una raccolta tutta al femminile che indaga il grande universo che si nasconde all’interno dei condomini. Dai delitti dell’anima e del cuore alle dinamiche di convivenza che esplodono all’improvviso, passando per sospetti, gelosie, invidie e curiosità morbose. Tutti gli elementi che caratterizzano l’essere umano e il suo quieto vivere, in queste pagine, vengono minati da segreti incoffessabili.

Dopo il successo de I delitti dei Castelli, Livia Frigiotti torna in casa Watson come regista di questa antologia noir. L’autrice unisce la penna di Sara Kim Fattorini a quella di Livia Sambrotta, Cecilia Lavopa, Lucia Tilde Ingrosso, Luisa Gasbarri e Paola Rinaldi creando un’armonia tra le Dark Lady che si susseguono nelle storie. Donne che si ritrovano investigatrici, loro malgrado, e vengono trascinate in un immaginario pieno di emozioni turbolente e drammatiche, incorniciate dal quel luogo tentacolare – insidioso ma allo stesso tempo familiare – che può essere il condominio.

La curatrice

Livia Frigiotti nasce a Roma nel 1972, vive e lavora a Frascati, cittadina dei Castelli Romani in provincia di Roma. Lettrice esperta soprattutto del genere giallo/noir, è l’inventrice e la curatrice della Rassegna Culturale Noir in Villa che si tiene proprio a Frascati. Ha pubblicato nel 2019 il romanzo I delitti dei Castelli. Le indagini del maggiore Malvasi per Watson edizioni.