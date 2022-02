Robert Coover e il suo Huck Finn nel West

Robert Coover è uno degli autori portato in libreria da NN editore nel corso del 2021. Il libro si intitola Huck Finn nel West ed è tradotto da Riccardo Duranti.

Dopo la raccolta di racconti La babysitter e altre storie, il libro di Robert Coover, uno dei padri del postmoderno americano per chi ha amato gli indimenticabili protagonisti di Mark Twain.

Robert Coover – Huck Finn nel West

Huckleberry Finn è diventato grande; ha abbandonato da tempo la vita civile vissuta da ragazzo e insieme a Tom Sawyer si è avventurato nel Far West, dove le regole non esistono. Insieme, cavalcano sulle rotte del Pony Express, mentre attorno a loro divampa la Guerra di secessione. Ma ben presto Tom capisce di non voler fuggire dalla civiltà: sposa la sua antica fidanzata Becky Thatcher e torna a Est per inseguire potere e successo.

Huck rimane solo: doma cavalli selvaggi, guida carovane di fanatici religiosi, diventa amico dell’indiano Eeteh che gli racconta le storie dei Grandi Spiriti. Sotto i suoi occhi, l’America moderna nasce e si impone con la violenza e con l’inganno, pagando il progresso con il sangue dei nativi e dei neri, non più schiavi ma non ancora liberi.

Robert Coover si confronta con una figura chiave della letteratura mondiale: Huck è disincantato ma ancora innocente, affronta la vita senza pregiudizi e senza filtri. Al contrario di Tom, che conosce il potere e ne ha imparato ogni astuzia, vede la verità oltre le parole e porta alla luce le profonde contraddizioni del sogno americano.

Denso di poesia, esilarante e a tratti crudele, Huck Finn nel West è un romanzo d’avventura e insieme la storia stessa dell’America contemporanea; e parla a quella parte di noi che si nutre di miti, che li inventa continuamente, e attraverso la narrazione riscopre e plasma la propria vita.

L’autore

Robert Coover (1932) è autore di romanzi e raccolte di racconti, ed è considerato uno dei padri della letteratura americana. Ha insegnato per più di trent’anni alla Brown University, dove ha fondato l’International Writers Project, un programma rivolto a scrittori internazionali perseguitati per le loro idee e i loro scritti.

Con il suo primo romanzo, The Origin of the Brunists, ha ricevuto il William Faulkner Foundation First Novel Award, e con The Public Burning è stato finalista al National Book Award. Nel 2019 NNE ha pubblicato anche la selezione dei suoi più celebri racconti, La babysitter e altre storie, affidando a trenta diversi traduttori il compito di portare in Italia le sue magnifiche invenzioni linguistiche e letterarie.