A quiet place II: il silenzio fa ancora più rumore

Ritorna il film horror che fa del silenzio il suo entro nevralgico. A quiet place II porta lo spettatore per un attimo all’inizio di tutto, per poi seguire nella storia che sembra però non avere fine.

Anche se dopo la prima parte tutto sembrava concluso, il successo ha reso necessario un A quiet place II, che prosegue sulla strada tracciata dal primo capitolo tenendo altissima la tensione.

La trama

La famiglia Abbott ha perso parti importanti, e dopo ciò che è successo di terribile e che ha causato la morte del padre, si rimette in cammino per cercare un nuovo rifugio che possa proteggerla dalle creature mostruose che hanno invaso il mondo.

La mamma Evelyn, la figlia Regan, il figlio Marcus, e il neonato devono come sempre evitare qualsiasi rumore per non essere attaccati. Tutti e quattro marciano quindi nel silenzio più assoluto, e dopo averci mostrato come è iniziato tutto, il regista John Krasinski decide di far giungere la famiglia presso una zona industriale abbandonata, dove una vecchia conoscenza aiuterà gli sventurati.

Regan però ha un’intuizione e vuole assolutamente provare a salvare gli uomini e le donne ancora rimasti in vita. La salvezza forse sta su una piccola isola vicina. Ma come raggiungerla?

A quiet place II – La recensione

Rispetto al primo capitolo che aveva avuto così tanto successo, Krasinski decide di non inserire grossi cambiamenti nello sviluppo della narrazione. Ciò che cambia è il punto di partenza, visto che veniamo catapultati al giorno in cui il dramma ha avuto inizio.

A quiet place II svela così dinamiche passate, rapporti umani antecedenti e importantissimi per ciò che vedremo in seguito. L’assenza di rumore è ancora una volta il fulcro narrativo, e ciò porta ad una tensione crescente, a colpi di scena improvvisi.

Rispetto al primo film, poi, forse il regista decide di puntare maggiormente su una narrazione parallela dei personaggi principali. Dove nel primo capitolo le dinamiche erano di gruppo, in A quiet place II c’è molta più singolarità, ognuno dovrà fare i conti con la solitudine e con se stesso, per oltrepassare i confini della resistenza e della sopravvivenza.

Insomma questo fil funziona ancora una volta, pur non regalando grosse sorprese. Di certo non è un capolavoro, ma un buon prodotto che lascerà soddisfatti gli amanti del genere.