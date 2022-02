Patricia Cornwell in libreria con Spin

Si intitola Spin ed è il romanzo di Patricia Cornwell uscito in libreria nel corso del 2021 per Mondadori. Un nuovo avvincente caso per il capitano Calli Chase.

Il nuovo emozionante thriller dell’autrice bestseller Patricia Cornwell regala ai lettori una protagonista indimenticabile, degna erede di Kay Scarpetta, che li terrà incollati alla pagina.

Patricia Cornwell – Spin

In questo nuovo romanzo il capitano Calli Chase è coinvolta in una lotta contro il tempo per sventare un terribile complotto che tiene in bilico il destino dell’umanità.

All’indomani del fallimentare lancio di un razzo della NASA, il capitano Calli Chase si ritrova faccia a faccia con la sua gemella scomparsa da tempo, e con l’inquietante interrogativo di chi sia davvero. Adesso che il programma top secret avviato anni prima ha incontrato un ostacolo inaspettato, solo Calli può reindirizzarne il corso e risolvere la situazione.

Aiutata da tecnologie all’avanguardia, l’investigatrice scienziata della NASA e pilota della Space Force dovrà a ogni costo scoprire l’anello mancante che lega il sabotaggio del razzo a quello che le sta accadendo. Una ricerca che qualcuno sembra intenzionato a fermare a ogni costo.

Dalla NASA alla fattoria della famiglia Chase, dalla Casa Bianca alle lontane orbite spaziali, Calli deve misurarsi con un avversario astuto e spietato. Come in una pericolosa partita a scacchi planetaria, una sola mossa sbagliata rischia di scatenare conseguenze catastrofiche che si estenderanno ben oltre i confini della Terra.

L’autrice

Patricia Cornwell (Miami, 9 giugno 1956) è una scrittrice e giornalista statunitense. È una discendente di Harriet Beecher Stowe, l’autrice de La capanna dello zio Tom.

Nata con il nome di Patricia Daniels, la scrittrice è stata sposata con un docente universitario, Charles Cornwell, di cui ha conservato il cognome per firmare i romanzi che scrive.

Scrittrice ormai affermata e multimilionaria, la Cornwell – che ha fondato una apposita società, la Cornwell enterprise – è nota anche per le sue attività benefiche: tra le altre cose, l’istituzione di una borsa di studio presso l’Università del Tennessee e la donazione della sua collezione di dipinti di Walter Sickert all’Università di Harvard.