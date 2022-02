Mark Fisher con Schermi, sogni e spettri

Mark Fisher torna in libreria per minimum fax. Nel corso dell’anno 2021 è infatti uscito il volume Schermi, sogni e spettri. Cinema e televisione. K-punk/2.

La critica cinematografica è sempre anche critica dell’ideologia, e con l’originalità di pensiero e sguardo che lo contraddistingue in ogni suo intervento, Mark Fisher prosegue anche qui il suo lungo confronto con il presente troppo reale del «realismo capitalista» e con gli spettri dell’utopia e della distopia.

Mark Fisher – Schermi, sogni e spettri

Schermi, sogni e spettri, il secondo dei volumi che minimum fax dedica agli scritti di Mark Fisher apparsi sul suo leggendario blog k-punk e su diversi giornali e riviste, comprende le sue riflessioni sul cinema e la televisione.

Fisher è uno spettatore appassionato e curioso, senza pregiudizi ma con un occhio radicale, che analizza con uguale impegno e passione i film che hanno inciso in profondità sull’immaginario contemporaneo (Avatar, I figli degli uomini, V per Vendetta, Hunger Games, Batman) e le serie tv più innovative e inquietanti (Breaking Bad, The Leftovers, Westworld), ma anche il reality, documentari, talk show politici.

A interventi d’occasione, ma mai occasionali nel giudizio e nella scrittura, si affiancano scritti su classici come la leggendaria serie inglese Il prigioniero, Shining o la saga di Guerre Stellari (che, precisa Fisher, si «svenduta» fin dall’inizio).

Fisher affronta così maestri del passato e contemporanei, da Kubrick a Chris Marker, da Cronenberg a Nolan, e li inserisce in un fitto dialogo intellettuale con Marx, Freud, Lacan, Foucault, Žižek e scrittori come Philip K. Dick e Richard Matheson, tra inedite interpretazioni del passato e profetiche visioni sul futuro.

L’autore

Mark Fisher è stato uno scrittore e critico culturale inglese. Tra le sue opere: Realismo capitalista (Nero 2018) e, per minimum fax, The Weird and the Eerie. Lo strano e l’inquietante nel mondo contemporaneo (2018), Spettri della mia vita. Scritti su depressione, hauntologia e futuri perduti (2019), Il nostro desiderio è senza nome. Scritti politici. K-punk/ 1 (2020) e Schermi, sogni e spettri. Cinema e televisione. K-punk/2 (2021).