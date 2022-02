Il treno notturno, di Thom Jones

Si intitola Il treno notturno, ed è il romanzo di Thom Jones portato in libreria lo scorso anno da minimum fax. Il libro è uscito con la traduzione di Martina Testa.

Con visioni spietate che ricordano i terrificanti ritratti di Francis Bacon, Jones ci trascina dentro un mondo unico, sospeso tra l’abiezione e la trascendenza, le tenebre e la luce, e dosando perfettamente umorismo e pathos, con Il treno notturno ci racconta la rabbiosa resistenza di chi, anche di fronte al peggio, non rinuncia mai al proprio sogno di riscatto.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Thom Jones – Il treno notturno

A pochi anni dalla sua scomparsa, Thom Jones torna in libreria con un’antologia nella quale, accanto ai migliori racconti delle sue tre raccolte (Il pugile a riposo, Sonny Liston era mio amico e Ondata di freddo), vengono proposti sette inediti assoluti che rappresentano forse il vertice della sua arte.

Una galleria di personaggi ora adorabili, ora sgradevoli, ma comunque difficili da dimenticare, ci scorre davanti: reduci del Vietnam, pugili dilettanti, medici devoti al loro mestiere, sfaccendati e truffatori, copywriter, aspiranti presidi, ubriaconi e ipocondriaci, sognatori, anziani e adolescenti che si scontrano con le durezze e le stramberie della vita.

L’autore

Thomas Douglas Jones nasce il 26 gennaio 1945 ad Aurora, nell’Illinois, dal pugile professionista Joseph Jones e da Marilyn Carpenter, un’agente immobiliare.

Cresciuto nella città natale, frequenta l’Università delle Hawaii e successivamente l’Università del Washington dove si laurea nel 1970 e l’Università dell’Iowa dove consegue un Master of Fine Arts nel 1973.

Dopo aver lavorato come copywriter pubblicitario e bidello per 11 anni, periodo caratterizzato da un grande amore per la lettura, ma anche da problemi legati all’alcolismo, alla depressione e al diabete, comincia ad inviare le sue short stories a riviste e quotidiani e uno suo racconto, The Pugilist at Rest, viene pubblicato sul New Yorker nel 1991 vincendo due anni dopo il Premio O. Henry

Autore di tre raccolte di racconti (più una postuma), muore il 14 ottobre 2016 ad Olympia, nello stato di Washington, in seguito alle complicanze del diabete.