James Patterson è l’autore più venduto dell’ultimo decennio

James Patterson è stato decretato l’autore più venduto nel mondo nell’ultimo decennio. Questa la notizia che è arrivata a ridosso dell’uscita del suo nuovo libro.

Secondo i dati di Nielsen BookScan, dal 2010 al 2019 James Patterson ha venduto 84 milioni di unità in formato cartaceo e e-book nel mondo, diventando così l’autore più venduto degli ultimi dieci anni.

James Patterson: l'autore più venduto dell'ultimo decennio

Un libro su sette nella categoria suspense/thriller è stato scritto da lui ma la sua prolificità non è legata solo a questo genere, James Patterson infatti è l’unico autore ad aver venduto più di un milione di copie nelle categorie delle classifiche considerate: Narrativa per adulti, Young Adult e Narrativa per Ragazzi.

Da sempre impegnato nella promozione della lettura, Patterson ha donato negli anni milioni di libri alle scuole e all’esercito negli Stati Uniti e oltre 70 milioni di dollari per sostenere l’istruzione e incoraggiare la lettura.

“The Family Lawyer”, il suo ultimo romanzo, ha raggiunto il primo posto nella classifica dei bestseller del New York Times diventando il centesimo titolo di

Patterson a raggiungere il primo posto.

L’enigma del rapitore (Longanesi), il nuovo capitolo della serie “Le donne del club omicidi”, è in arrivo nelle librerie italiane a partire dall’11 febbraio 2021.

In Italia James Patterson ha venduto oltre 4 milioni di copie.

James Patterson è uno dei più grandi fenomeni editoriali del nostro tempo. Famoso tra gli adulti come autore delle amatissime serie thriller “Alex Cross”,

“Michael Bennett”, “Private” e “Le donne del club omicidi” (pubblicati in Italia da Longanesi), è conosciutissimo anche tra i ragazzi per le fortunate serie “Scuola media” e “Cacciatori di tesori” (Salani), oltre a “Witch & Wizard” e “Maximum Ride” (Nord).

I suoi libri hanno venduto più di 400 milioni di copie rendendolo l’autore di thriller più venduto della storia. Da tempo è fortemente impegnato a promuovere la lettura nelle scuole. Vive in Florida con la moglie e il figlio.

Immagine: wikimedia.org