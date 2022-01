West Side Story: ecco il romanzo originale

Dallo scorso 18 novembre è in libreria il romanzo originale di West Side Story. Il volume, di Irving Shulman, è stato pubblicato da Magazzini Salani.

West Side Story è una storia d’amore immortale contro l’odio e il pregiudizio. Il musical più amato di tutti i tempi nel romanzo originale pubblicato per la prima volta negli anni ’60.

West Side Story – Il romanzo originale

Nella New York sfavillante e insieme sordida degli anni Cinquanta, i Jets e gli Sharks sono nemici giurati. Le due bande, rivali da sempre, si contendono il controllo dell’Upper West Side in una lotta senza esclusioni di colpi. Almeno fino a che Tony, ex membro dei Jets, non si innamora di Maria, sorella del capo degli Sharks.

Quando i due si incontrano sulla pista da ballo il tempo si ferma, ma in una comunità dilaniata dall’odio e dal pregiudizio sembra non esserci spazio per il lieto fine.

West Side Story è il romanzo originale di uno dei musical più amati e rappresentati di Broadway.

Liberamente ispirato a Romeo e Giulietta, nel suo primo adattamento cinematografico, datato 1961, ha ottenuto dieci Oscar, tra cui quello per il miglior film.

Oggi, questa storia d’amore senza tempo torna in sala in una nuova versione distribuita da Walt Disney con la regia di Steven Spielberg.

«Come attirato da un magnete, Tony si avvicinò a Maria, fissò lo sguardo nei suoi occhi scuri, tese le mani verso di lei, e fu trasportato in un altro mondo».

L’autore

Irving Shulman è fra gli scrittori e sceneggiatori più celebri della sua generazione. Autore di molti soggetti adattati per il cinema, nel 1961 ha firmato il romanzo originale di West Side Story. West Side Story è stato rappresentato per la prima volta a Broadway nel 1957 e immediatamente riconosciuto come uno dei musical più innovativi del Ventesimo secolo.

Lo stesso successo di pubblico e critica ha arriso anche alla sua prima versione cinematografica, diretta da Jerome Robbins e Robert Wise, che lo ha consacrato a pietra miliare della cultura di massa.