Valentine Williams e L’uomo dal piè storto

La casa editrice Quodlibet ha portato in libreria lo scorso anno un libro di Valentine Williams. Si intitola L’uomo dal piè storto ed è uscito nella collana Compagnia Extra.

La storia di Valentine Williams è davvero particolare: “Ufficialmente non esisteva, ma dovunque lavorava nell’ombra, complottava e spiava”.

Valentine Williams – L’uomo dal piè storto

Una storia di spie durante la Prima guerra mondiale.

Il protagonista è un ufficiale inglese che, senza essere un vero agente segreto, si trova preso dentro una vicenda pericolosa oltre ogni dire, in Germania, territorio nemico, sempre sul punto di essere scoperto ed eliminato e sempre fortunosamente e astutamente in salvo; una Germania cupa, poliziesca e già quasi nazista.

L’avversario, l’ineffabile dottor Grundt, è un personaggio potente e terribile, che zoppica per via di un piede storto, e comanda sulla sua rete di agenti ligi e senza fantasia, da cui la spia inglese, di travestimento in travestimento, deve sfuggire.

Scritto nel 1918, era stato un successo internazionale, dando poi vita ad un seguito dove ricompariva l’infernale Piè storto.

L’autore

Valentine Williams (1883-1946), nato a Londra, segue fin da subito le orme del padre e del nonno, giornalisti presso la Reuters. Nel 1904 viene inviato come corrispondente a Berlino e poi a Parigi per lavorare al «Daily Mail». Durante la Prima guerra mondiale resta gravemente ferito nella battaglia della Somme e durante il lungo periodo trascorso in ospedale scrive L’uomo dal piè storto (1918). In seguito Williams ha scritto più di trenta romanzi gialli.