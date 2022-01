Lasciarsi un giorno a Roma: coppie ai tempi del Covid

Uscito su Sky a Capodanno, Lasciarsi un giorno a Roma è il film dell’attore e regista Edoardo Leo, che in pochi giorni di programmazione ha fatto registrare quasi 1 milione di spettatori, attestandosi come terzo titoli Sky Original più visto di sempre e come miglior commedia sentimentale italiana degli ultimi anni.

Lasciarsi un giorno a Roma è una co-produzione italo-spagnola e mette in scena la crisi di due coppie dopo il lockdown a causa del Covid. Ironia, leggerezza ma anche tanti spunti di riflessione.

La trama

Edoardo Leo interpreta il ruolo di Tommaso, uno scrittore in procinto di pubblicare il suo romanzo (nel quale il finale è elemento di disaccordo con l’editore) che segretamente tiene però anche una rubrica di “posta del cuore” su una rivista romana.

Da dieci anni convive con la sua compagna Zoe (Marta Nieto), una giovane donna in carriera che lavora nell’ambito dei videogiochi e che deve decidere se accettare o meno un trasferimento importante. Zoe vive una crisi profonda, vuole lasciare Tommaso ma non trova il coraggio.

Decide quindi di affidarsi, ignara, proprio alla rubrica che gestisce Tommaso, raccontando tutto della coppia, le paure, i dubbi, i cambiamenti. Accanto ai due ragazzi ci viene presentata un’altra coppia, Elena Veneziani (interpretata da Claudia Gerini) e Umberto (Stefano Fresi), che ricoprono i ruoli di sindaca di Roma e di suo marito, professore. Naturalmente anche loro stanno vivendo una crisi d’amore.

Lasciarsi un giorno a Roma – La recensione

Per il suo quinto lungometraggio, Edoardo Leo prende in prestito il titolo di una famosa canzone di Niccolò Fabi, presentata al Festival di Sanremo nel 1998 e con la quale il cantante si classificò ottavo.

Una piacevolissima e divertentissima commedia sentimentale, intima, leggera e ben studiata che si rifà anche ad alcuni grandi successi internazionale del genere (pensiamo alle commedie di Woody Allen ad esempio). Una commedia quindi ma non solo, perché tanti sono gli spunti di riflessione che nascono tra risate e un pizzico di commozione.

Molto lo fanno gli attori (tutti bravissimi) e lo scenario romantico e stupefacente di Roma, che come spesso capita diventa anch’essa protagonista di primo piano con le sue location. La città si mescola perfettamente alle dinamiche delle coppie che ci vengono presentate, che sembrano apparentemente salde ma che stanno affrontando crisi profonde.

Che cos’è davvero l’amore? Come poter conciliare vita pubblica e vita privata? Come poter rinunciare alla carriera per amore di un compagno o di una compagna? La routine, la noia, i quaranta giorni chiusi forzatamente in casa per il lockdown, il peso degli anni e le frustrazioni lavorative sono gli elementi che hanno causato crepe profonde, che hanno portato ad un’incapacità sostanziale di comunicare.

In modo brioso e divertente, con Lasciarsi un giorno a Roma Edoardo Leo tocca le corde giuste, propone uno spaccato credibilissimo, reale, attuale. Costringe o porta lo spettatore a prendere parte, ad immedesimarsi, a comprendere. Un bel film quindi, che vale la pena di essere visto per capire un po’ di più sull’amore, o per provare quella bellissima sensazione di non capirci proprio nulla!