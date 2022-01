NebbiaGialla Suzzura Noir Festival: dal 4 al 6 febbraio

Dal 4 al 6 febbraio torna in presenza il NebbiaGialla Suzzara Noir Festival, la manifestazione dedicata alla letteratura di genere, diventata un punto di riferimento per gli scrittori e per un pubblico sempre numeroso, partecipe e amante della lettura. Nato da un’idea dello scrittore e giornalista Paolo Roversi, con il prezioso contributo del Comune di Suzzara e di Piazzalunga Cultura, il NebbiaGialla giunge alla sua sedicesima edizione.

Gli ospiti

Per permettere lo svolgersi del festival in sicurezza, venerdì 4 febbraio dalle ore 21 l’inaugurazione e il primo incontro con Marcello Simoni, saranno ospitati, come di consueto, presso il Teatro Politeama mentre gli eventi di sabato 5 e domenica 6 febbraio si svolgeranno presso il Cinema Dante.

Un ricco programma animerà la due giorni più noir dell’anno, durante la quale si alterneranno oltre venti scrittori tra cui: Maurizio De Giovanni, Carlo Lucarelli, Barbara Baraldi, Cristina Cassar Scalia, Sandrone Dazieri, Marcello Simoni e Rosa Teruzzi.

Inoltre sabato 5 febbraio alle ore 16, Franck Thilliez sarà in collegamento per presentare il suo ultimo romanzo C’era due volte (Fazi).

Il Festival promuove l’assegnazione del Premio NebbiaGialla per la letteratura noir e poliziesca per romanzi editi– XII edizione -, che nel corso degli anni ha premiato autori come Maurizio de Giovanni, Claudio Paglieri, Giovanni Negri, Massimo Polidoro, Giuliano Pasini, Gianni Farinetti Barbara Baraldi, del Premio NebbiaGialla per racconti inediti realizzato in collaborazione con il Giallo Mondadori, e del Premio NebbiaGialla per romanzi inediti in collaborazione con la casa editrice Laurana – Calibro 9.

I bandi saranno disponibili e scaricabili dal sito entro la fine di gennaio e le premiazioni avranno luogo a settembre 2022.

In questi anni il NebbiaGialla ha animato “la Bassa” con un festival che è diventato tradizione, grazie a dibattiti, cultura e alla voglia di discutere e appassionare.

Sarà possibile seguire gli incontri di sabato 5 e domenica 6 febbraio anche in streaming su www.nebbiagialla.eu e sulle pagine Facebook NebbiaGialla e MilanoNera.

Ecco il programma del NebbiaGialla Suzzura Noir Festival 2022

Venerdì 4 febbraio

Teatro Politeama

21:00 Inaugurazione del festival

21:15 Marcello Simoni dialoga con Eva Massari

Sabato 5 febbraio

Cinema Dante e diretta streaming



10:00

Francois Morlupi Come delfini tra pescecani (Salani)

Luca Ongaro Un’altra storia (SEM)

Fabiano Massimi I demoni di Berlino (Longanesi)

Michele Navarra Nella tana del serpente (Fazi)

Modera l’incontro Gianluca Ferraris



11:00

Andrea Cotti L’impero di mezzo (Rizzoli)

Fausto Vitaliano La sabbia brucia (Bompiani)

Riccardo Meggiato La scienza del crimine. Quando la scienza risolve i casi (Hoepli)

Modera l’incontro Ferdinando Pastori



12:00

Alice Basso Il grido della rosa (Garzanti)

Antonella Lattanzi Questo giorno che incombe (Harper Collins)

Modera l’incontro Eva Massari

16:00 – In collegamento –

Franck Thilliez C’era due volte (Fazi)

Dialoga con l’autore Cristina Aicardi



16:45

Valerio Varesi Reo confesso (Mondadori)

Enrico Pandiani Lontano da casa (Rizzoli)

Paolo Roversi Black Money (SEM)

Sandrone Dazieri per Indaga detective (PIEMME)

Modera l’incontro Gianluca Ferraris

18:00

Massimo Carlotto Il francese (Mondadori)

Dialoga con l’autore Eva Massari

18:45

Cristina Cassar Scalia Il talento del cappellano (Einaudi)

Dialoga con l’autrice Cristina Aicardi



21:00

Maurizio De Giovanni dialoga con Cristina Aicardi

Domenica 6 febbraio

Cinema Dante e diretta streaming



10:00

Rosa Teruzzi Ombre sul Naviglio (Sonzogno)

Barbara Baraldi La stagione dei ragni (Giunti)

Sarah Savioli Il testimone chiave (Feltrinelli)

Modera l’incontro Cristina Aicardi



11:00

Jacopo de Michelis La stazione (Giunti)

Franco Forte L’uranio di Mussolini (Mondadori)

Modera l’incontro Gianluca Ferraris

12:00

Carlo Lucarelli Léon (Einaudi)

Dialoga con l’autore Paolo Roversi

— Tutti gli eventi sono gratuiti e ad ingresso libero fino a esaurimento posti. Accesso con Super Green Pass e mascherine FFP2 —