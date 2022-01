Sangue inquieto: quinto capitolo della serie

Robert Galbraith ha fatto il suo ritorno in libreria nel corso del 2021 con Sangue inquieto. Il volume è uscito in Italia per Salani. Una donna scomparsa quarant’anni prima,

un assassino a piede libero, molte piste da seguire…

Sangue inquieto è una nuova indagine per Cormoran Strike. Dopo il successo dei precedenti quattro libri e delle prime tre stagioni di Strike in onda su Sky e Top Crime, arriva l’attesissimo quinto capitolo della serie.

Sangue inquieto – Robert Galbraith

Il nuovo caso arriva nelle mani di Cormoran Strike in una buia serata d’agosto, davanti al mare della Cornovaglia, mentre è fuori servizio e sta cercando una scusa per telefonare a Robin, la sua socia.

In quel momento tutto desidera tranne che parlare con una sconosciuta che gli chiede di indagare sulla scomparsa della madre, Margot Bamborough, avvenuta per giunta quarant’anni prima.

Un cold case più complesso del previsto, con un serial killer tra i piedi e un’indagine della polizia a suo tempo molto controversa, fra predizioni dei tarocchi, testimoni sfuggenti e piste oscuramente intrecciate.

Galbraith ritorna con un nuovo, magnetico capitolo della storia di Robin e Strike, una delle coppie di investigatori più amate di sempre.

L’autore

Robert Galbraith è lo pseudonimo di J.K. Rowling, l’autrice bestseller della serie di Harry Potter e del romanzo Il seggio vacante. I primi quattro romanzi di Strike, Il richiamo del cuculo, Il baco da seta, La via del male e Bianco letale hanno svettato in cima alle classifiche inglesi e internazionali e sono stati adattati in una serie televisiva dalla Brontë Film and Television.