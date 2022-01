Il romanzo La Nave sepolta – The Dig è tratto da una storia vera, la stessa che ha ispirato il film Netflix. Il libro è dal 25 marzo scorso in libreria per Salani ed è stato scritto da John Preston.

La Nave sepolta racconta l’incredibile scoperta archeologica del Tesoro di Sutton Hoo e la storia appassionata dei suoi protagonisti, Edith e Basil, all’ombra della Seconda Guerra Mondiale.

La Nave sepolta – The Dig

Inghilterra, estate 1939. Quando Edith Pretty, affascinata dalle leggende locali che parlano di un tesoro vichingo sepolto nella sua terra, decide di contattare l’archeologo autodidatta Basil Brown, non sa che sta per dare inizio a una delle più straordinarie avventure archeologiche del Novecento.

Presto gli scavi riveleranno il gigantesco scheletro di un’antichissima nave funeraria appartenuta a un sovrano anglosassone, che richiamerà l’interesse degli accademici più blasonati. Uniti dalla passione per l’archeologia e da un sentimento delicato e profondo che li lega l’uno all’altra, Basil e Edith lotteranno per proteggere la loro scoperta.

Ma la Seconda guerra mondiale incombe e gli scavi si trasformeranno in una corsa contro il tempo, soprattutto quando dalla terra emerge qualcosa di ancor più stupefacente…

Basato su fatti realmente accaduti, La nave sepolta è un romanzo in cui l’amore e la passione assumono aspetti tutt’altro che scontati e che, toccando il significato più profondo del matrimonio, del rapporto tra genitori e figli, della ricerca dell’identità personale, riesce a farci riflettere sul significato dell’essere umani e di condividere la Storia e, in ultima analisi, il dono stesso della vita.

L’autore

John Preston è un giornalista e scrittore britannico. Ha lavorato a lungo per l’Evening Standard e il Sunday Telegraph e ha collaborato con varie importanti testate. Ha pubblicato saggi e romanzi, tra cui Uno scandalo molto inglese, adattato dalla BBC in una serie tv che si è aggiudicata diversi premi e nomination tra BAFTA, Golden Globes ed Emmy Award. Da questo romanzo, basato sugli scavi archeologici condotti nel 1939 a Sutton Hoo, nel Suffolk, è stato tratto il film Netflix con Ralph Fiennes e Carey Mulligan.