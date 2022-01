In libreria Nuotare nel buio

Dallo scorso 24 novembre è in libreria il romanzo Nuotare nel buio, di Tomasz Jedrowski. Il libro esce nella Collana Dal Mondo di edizioni e/o, con la traduzione di Gianluca Fondriest.

Nuotare nel buio è, secondo Edmund White, «Un racconto straordinario e bellissimo per la sua concordanza strutturale, dettagli storici impeccabili e per l’inconfondibile stile Conradiano»

Nuotare nel buio – La trama

Ambientata nei primi anni ’80 in una Polonia dilaniata dal violento declino del comunismo, si narra della storia di Ludwik Glowacki, ragazzo ansioso e disilluso prossimo alla laurea, che è stato inviato insieme agli altri ragazzi del suo corso a un campo agricolo estivo.

Qui incontra Janusz; insieme i due trascorrono un’estate da sogno nuotando in un lago appartato, leggendo libri proibiti e innamorandosi. Quando l’estate finisce, i due tornano a Varsavia e all’ipocrisia della vita sotto il Partito. Costretti a fare i conti con la dura realtà, Ludwik e Janusz devono decidere come sopravvivere e nelle loro scelte si trovano su fronti opposti.

Una tenera e appassionata storia d’amore omosessuale tra due giovani che alla fine si trovano ai lati opposti dello scontro politico: un debutto letterario incredibilmente poetico e straziante.

Nuotare nel buio dosa una potente miscela di romanticismo con la politica della guerra fredda, gli intrighi e la storia. Lirico e sensuale, coinvolgente e intenso, il romanzo d’esordio di Tomasz Jedrowski esplora la libertà e l’amore in tutte le sue incarnazioni: sulla giovinezza, sulla perdita e sui sacrifici che facciamo ogni giorno per vivere una vita senza bugie.

L’autore

Tomasz Jedrowski è nato nel 1985 nella Germania Ovest da genitori polacchi e ha studiato legge all’università di Cambridge e all’università di Parigi. Dopo un breve periodo da avvocato, Jedrowski decide di dedicarsi completamente alla scrittura. Ritornerà a Varsavia per un periodo dove lavorerà per marchi di moda come Lanvin e Acne Studios. Ora vive in Francia, vicino Parigi. Nuotare nel buio è il suo primo romanzo.