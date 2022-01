Il mondo dietro di te, di Rumaan Alam

In libreria dallo scorso anno il romanzo di Rumaan Alam, Il mondo dietro di te. Il volume è uscito per La nave di Teseo nella collana Oceani con la traduzione di Tiziana Lo Porto.

Un caso editoriale in corso di traduzione in 22 paesi, finalista al National Book Award, best seller del New York Times e libro dell’anno per Time, Washington Post, The New Yorker. Il mondo dietro di te è un romanzo magnetico su due famiglie che non potrebbero essere più diverse, costrette ad affrontare insieme un mondo in cui non ci sono più certezze. Da questo libro presto un film con Julia Roberts e Denzel Washington, prodotto da Netflix.

Il mondo dietro di te – Rumaan Alam

Amanda e Clay hanno scelto un angolo remoto di Long Island per passare qualche giorno di vacanza con i due figli adolescenti. Una pausa dalla vita frenetica di New York, una settimana tutta per loro in un’elegante casa di villeggiatura. I giorni passano felici, ma l’incantesimo si spezza quando un’anziana coppia bussa alla porta in piena notte: George e Ruth, molto spaventati, sostengono di essere i proprietari della villa.

Un improvviso blackout a New York li ha costretti a tornare nella casa che avevano messo in affitto. In quest’area isolata, dove i cellulari non prendono, senza tv e internet, è impossibile controllare la loro versione. Amanda e Clay possono fidarsi dei due estranei? Quella casa è davvero un luogo sicuro per la loro famiglia?

Mentre intorno ai protagonisti la natura sembra ribellarsi, un male misterioso li perseguita e mina la fiducia che hanno l’uno verso l’altro: ora sono prede che devono lottare per mettersi in salvo.

L’autore

Rumaan Alam è autore di tre romanzi e i suoi scritti sono apparsi su The New York Times, The New Republic, New York Magazine, Wall Street Journal, Bookforum, The New Yorker. Ha studiato all’Oberlin College e vive a Brooklyn, New York.

Il mondo dietro di te è stato finalista al National Book Award e selezionato come libro dell’anno dalle più importanti testate americane, tra cui “The Washington Post”, “Time”, “The Boston Globe”. Da questo romanzo è in lavorazione un film prodotto da Netflix con Denzel Washington e Julia Roberts.