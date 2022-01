La mia banca – Enrico Morello

Enrico Morello, l’autore del romanzo La mia banca, spiega così come è nata l’idea di questo volume: “Questo romanzo mi è venuto in mente una volta che ero in banca a litigare con un funzionario per come mi trattava. Quasi fossi un appestato”.

La mia banca è la storia di un correntista di lungo corso che è stanco di essere maltrattato. Un romanzo dei nostri giorni che tutti dovrebbero leggere.

La trama

Il protagonista di questo romanzo inizia una battaglia contro la propria banca, e grazie ai consulenti giusti apre un’indagine per anatocismo e usura.

In questa mission impossible viene aiutato da un perito omonimo molto preparato che conosce bene la realtà bancaria e quella di alcune operazioni fatte proprio a sfavore dei correntisti poco avveduti, che ora chiedono aiuto.

La mia banca è il racconto della vita quotidiana passata tra pranzi di lavoro e di famiglia, tra partite a tennis con il capo e gli incontri di calcio nei campetti di provincia. La storia di Arturo e del direttore di banca Angelo Farinetti.

La mia banca – La recensione

Enrico Morello si tuffa a gamba tesa dentro al mondo delle banche, svelandocene i segreti e i lati oscuri, mescolando una vita che vuole sembrare normale ad eventi che hanno caratterizzato, negativamente, gli ultimi anni del nostro Paese.

Arturo, un personaggio umanissimo, rappresenta una sorta di antieroe del nostro tempo (e già protagonista di un altro romanzo di Morello, Ufficio salti mortali) in lotta contro un antagonista che è in pratica il ritratto di un certo tipo di Italia di oggi.

La mia banca (Chiarelettere) è quindi un racconto vivace di persone che sono costantemente in bilico, sia nella vita lavorativa che in quella familiare, alla costante ricerca di un loro posto nel vortice continuo degli eventi.

Morello ancora una volta dimostra di saper parlare della normalità umana, fatta di gioie ma anche di disperazioni, e di tratteggiare una cornice quanto mai attuale. In più riesce a portare il lettore in un mondo, quello delle banche, che è da sempre segreto e pieno di mistero.