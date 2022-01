Monster – Walter Dean Myers

Portato in Italia da Marcos y Marcos, con un bellissimo progetto editoriale, Monster è il romanzo più famoso di Walter Dean Myers.

Quasi due milioni di copie vendute negli Stati Uniti, Monster è diventato anche un graphic novel ed un film distribuito da Netflix.

La trama

Steve Harmon è in prigione, accusato di aver fatto il palo durante una rapina finita nel sangue: rischia una condanna a vita.

Steve è smarrito, pieno di paura; per farsi coraggio ricorre alla sua grande passione, il cinema.

Decide di raccontare il suo processo come se fosse un film.

E noi veniamo catapultati lì, in prima fila: assistiamo a interrogatori e testimonianze, ricostruiamo da varie angolazioni la vita di Steve, che segue un corso di cinema, vive a Harlem, frequenta i bulli del suo quartiere.

È colpevole o innocente? È davvero un mostro, come lo definisce la pubblica accusa? O è soltanto un ragazzo nero, e in quanto tale colpevole designato, sospetto per definizione?

Fino all’ultimo non lo sapremo: faremo i conti, invece, con i nostri pregiudizi, le nostre ambivalenze, che oscillano di scena in scena.

Come il suo avvocato difensore, come i suoi stessi genitori, non sappiamo se fidarci completamente di Steve.

Monster – La recensione

Imbattersi in Monster è davvero un’esperienza totale e totalizzante di lettura, per una serie di motivi. Innanzitutto la storia, attualissima, potente, reale. Myers con questo romanzo si è dato l’obiettivo di rendere “visibili gli invisibili”. Un percorso a beneficio di tutti, neri e bianchi.

Monster unisce quindi una valenza sociale ad una letteraria. Racconta di un fatto specifico per narrare l’universale, una storia che contiene tante storie. Protagonisti i personaggi che incontriamo, certo, ma anche una complessità culturale ed etnica tipica di un certo tipo di società americana.

Myers però non prende parte, non lascia indizi al lettore, che da solo potrà farsi un’idea precisa e personale sulla colpevolezza o l’innocenza di Steve Harmon. E chi legge potrà acquisire tutti gli strumenti possibili attraverso una serie di stili narrativi differenti, che vanno dal romanzo al diario, dalla sceneggiatura fino alla poesia.

Ogni pagina è un mondo nuovo, lo scritto di alterna alle immagini che di colpo si formano nella nostra mente, per un libro che punta molto anche sull’immaginazione. Monster è una testimonianza vera e propria, e anche un modo nuovo ed originale di raccontare: senza confini, in piena libertà, capace di mescolare e creare forme nuove.