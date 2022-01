Le compagne di scuola, di Dora Heldt

Si intitola Le compagne di scuola, ed è il romanzo di Dora Heldt che la casa editrice TEA Libri ha pubblicato lo scorso anno. La traduzione è di Maria Carla Dallavalle.

L’amicizia vera resiste al tempo e alle distanze. Questo il nocciolo de Le compagne di scuola, presentato nell’edizione tre60. Una storia che guarda con forza ai rapporti indissolubili.

Le compagne di scuola – Dora Heldt

Quando riceve l’invito per la festa a sorpresa per il compleanno di Doris, una compagna di scuola che non vede da anni, Anke rimane profondamente stupita. A quasi cinquant’anni, ha perso da tempo i contatti con le vecchie amiche e vive una vita solitaria.

Anche Katja riceve lo stesso invito: cinquantenne, ex famosa presentatrice televisiva, è molto diversa da Anke, si mantiene sempre in forma e ha un fidanzato molto più giovane di lei. Doris invece è madre di due figli grandi, allo specchio si vede irrimediabilmente grassa e brutta e il rapporto non più vivace con il marito Torsten la deprime.

Per tirarle su il morale, lui ha pensato di organizzare una festa a sorpresa per il suo cinquantesimo compleanno. Ma Doris non ha nessuna intenzione di festeggiare: ignara dei piani del marito, decide di organizzare una “fuga”, invitando Anke e Katja, le sue migliori amiche dei tempi della scuola, a trascorrere un weekend sul Mar Baltico. Incerte sul da farsi, Anke e Katja alla fine accettano. Convinceranno poi Doris a partecipare alla festa a sorpresa? E che sapore avrà un fine settimana insieme dopo tutto quel tempo? Molte cose sono cambiate, e ciascuna di loro nasconde un segreto…

L’autrice

Dora Heldt è nata a Sylt nel 1961 e ora vive ad Amburgo. Dopo aver lavorato come libraia, oggi si dedica alla scrittura a tempo pieno. Da anni domina le classifiche con i suoi romanzi, da cui sono stati tratti numerosi film. In edizione Tre60 è stato pubblicato anche Tre amiche al lago.