Katherine Johnson in libreria con Selvaggi

Dallo scorso marzo è in libreria Selvaggi, il nuovo libro di Katherine Johnson edito in Italia da Jimenez edizioni. Il libro esce con la traduzione di Gianluca Testani.

Amore, coraggio, cultura e lotta contro l’ingiustizia. Il romanzo di Katherine Johnson porta alla luce una vicenda storica poco nota grazie a una delle autrici più fresche e interessanti della letteratura australiana.

Katherine Johnson – Selvaggi

Basato su una storia vera, Selvaggi ci fa viaggiare dall’Australia coloniale al cuore dell’Europa nel biennio 1882–83, quando tre giovani aborigeni furono fatti esibire – in lotte, danze e lancio del boomerang – davanti a un pubblico di massa nei cosiddetti “zoo umani”, spettacoli etnici molto diffusi all’epoca. Bonny, Jurano e Dorondera non furono certo i soli: si stima che, tra il 1800 e il 1958, oltre 35.000 “performer esotici” furono ammirati da un miliardo di spettatori sulle due sponde dell’Atlantico.

Ma in questo ro-manzo, per la prima volta, l’autrice predilige il punto di vista dei presunti “selvaggi”, sto-ricamente esclusi dai resoconti ufficiali di quanto avveniva nei giardini botanici, nei par-chi pubblici e nelle esposizioni universali.

Pur non potendo contare sulle testimonianze dirette dei tre giovani aborigeni prelevati dall’Isola di Fraser (la meravigliosa e inconta-minata “isola dei dingo”), Katherine Johnson immagina la loro storia facendo interagire personaggi reali, tra cui numerosi scienziati interessati alle teorie della razza e dell’evo-luzione umana, e altri di finzione; tra questi ultimi, Hilda, giovane tedesca che, dopo sei anni trascorsi nelle colonie australi della Corona d’Inghilterra, intraprende il viaggio in-sieme a suo padre (l’ingegnere Luis Müller, altro personaggio realmente esistito) e ai tre ragazzi aborigeni, di etnia batdjala, che ormai considera suoi amici.

Ne risulta una vicen-da al contempo appassionante e dolorosa, in cui si alternano l’euforia della scoperta, i palpiti amorosi e il senso di impotenza di fronte alle ingiustizie e all’atavica stupidità de-gli uomini.

L’autrice

Nata nel Queensland, in Australia, e cresciuta lungo il fiume Brisbane, Katherine Johnson ha lavorato come giornalista scientifica. È autrice dei romanzi Pescador’s Wake (2009), The Better Son (2016) e Matryoshka (2018), oltre a Selvaggi (Paris Savages, 2019), basato su accurate ricerche effettuate in Australia, Francia e Germania e selezionato nel 2020 per l’Austra-lian Book Industry Awards (ABIA). Oggi vive in Tasmania con il marito e due figli.